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Spor

Afrika'nın zirvesinde Fenerbahçe bayrağı açıldı

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçeli eski yönetici Sadettin Saran, Afrika'nın zirvesinde Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı açtı

11 Mart 2018 00:42

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçeli eski yönetici Sadettin Saran, Afrika\'nın zirvesinde Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı açtı.
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Tanzanya\'da bulunan Kilimanjaro Dağı\'ndaki tırmanışını tamamladı. Çektiği video ile dağın zirvesinden görüntüleri takipçileri ile paylaşan ünlü iş adamı, zirvede Türk Bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı ile hatıra pozu verdi. Saran ayrıca takipçileriyle paylaştığı videoya, \"Afrika\'nın en yüksek noktası Kilimanjaro\'nun zirvesinden herkese selamlar\" notunu düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sadettin Saran\'ın paylaştığı video

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