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Çevre

Afrika'nın son kutup ayısı da hayatını kaybetti

Afrika'nın son kutup ayısı Wang eşini kaybetmesinin ardından yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi

14 Ağustos 2014 23:57

Afrika'nın son kutup ayısı olan Wang eşini kaybetmenin acısına daha fazla dayanamadı ve geçirdiği ağır hastalığın ardından öldü.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Afrika'da yaşayan son kutup ayısı 28 yaşında yaşamını yitirdi. Kronik artrik ve karaciğerinin iflası sonrasında Wang adlı 28 yaşındaki kutup aysı Güney Afrika, Johannesburg'daki hayvanat bahçesinde hayatını kaybetti. 

Doğasına tamamen aykırı bir kıtada yaşamak zorunda kalan Wang aslında tek başına değildi. Ta ki her şeyi kutup ayısı GeeBee 2014'ün Ocak ayında kalp krizi geçirene kadar. Üstünden çok fazla geçmeden Wang'da dünyaya veda etti.

 

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