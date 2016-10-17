Afrika’nın Nobel’i Avukat Arif Ali Cangı’ya verildi

Avukat ve T24 yazarı Arif Ali Cangı, Nükleersiz Gelecek Ödülleri’ni Direniş kategorisinde aldı. İlk kez bir Türkiyeli bu ödüle layık görüldü.

Bianet’in haberine göre, Nükleersiz Gelecek Ödülleri, Franz Moll Vakfı tarafından 1998 yılından beri, dünyanın her köşesinde nükleer silahlara, nükleer endüstriye ve uranyum madenciliğine karşı mücadele eden halklardan seçilen yaşam savunucularına veriliyor.

Bu yıl, Etiyopya, Fransa, Hollanda, Türkiye ve Güney Afrika’dan yaşam savunucuları ödüle layık görüldü.

Avukat Arif Ali Cangı, ödülünü 17 Kasım 2016’da Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yapılacak olan törenle alacak.

1964 doğumlu Arif Ali Cangı, meslek hayatına başladığından beri çevre ve yaşam mücadeleleriyle tanınan, yaşamı savunma mücadelesini hukuk yoluyla sürdüren bir avukat.

Gaziemir’deki yasa dışı nükleer atıklara karşı, Mersin’in Akkuyu ilçesinde yapılması planlanan nükleer santrale karşı ve Manisa, Köprübaşı’nda yapılan uranyum madenciliğinin ölümcül tehlikelerine karşı davalar açmış, bilim insanlarıyla birlikte, radyoaktif atıkların oluşturduğu tehditler konusunda bu endüstrilerin çevresinde yaşayanları bilgilendirme kampanyalarına girişmiştir. Bu davalar, bugün de sürmektedir.

"Nükleersiz geleceği kurmak zorundayız"

Cangı konuyla ilgili Facebook sayfasında şöyle dedi:

“Ödülden onur duyduğumu belirtmek isterim. Beni en çok sevindiren Türkiye'deki nükleer tehlikeye karşı yürüttüğümüz çalışmaların, çabaların dünyadaki diğer yaşam savunucuları tarafından izleniyor olması ve takdir edilmesidir. Ödülü ülkemizdeki tüm nükleer karşıtları, tüm yaşam savunucuları adına alacağım. Bu ödülün nükleere ve diğer yaşamı tehdit eden projelere karşı yürüttüğümüz yaşamı savunma mücadelemizi yükseltmesini, dünyanın diğer ülkelerindeki mücadelelerle buluşmasının başlangıcı olmasını umut ediyorum.Nükleer belasını dünyanın başına insanlık sardı, elbirliği ile dayanışma ile direnişle dünyayı bu beladan kurtarabiliriz. Yaşamın sürmesi için nükleersiz bir geleceği kurmak zorundayız.”

“Direniş” kategorisinde Arif Ali Cangı’ya verilecek olan ödülün dışında, “Eğitim” kategorisinde, Fransa’nin Valence kentinden Radyoaktivite Araştırma Komisyonu başkanı Bruno Chareyron ve “Çözümler” kategorisinde Etiyopya’nın kırsal yörelerinde yoksul halka güneş enerjisiyle elektrik sağlayan, Güneş Enerjisi Vakfı Genel Müdürü Samson Tsegaye ödül alıyor.

Ayrıca Güney Afrika’nin nükleer endüstrisinde çalışırken kansere yakalanan, ve bu endüstrideki isçilerin kanser vakalarının araştırılması için isçileri örgütleyen Alfred Manyanyata Sepepe da Ömür Boyu Başarı ödülüne layık görüldü.

Avrupa ve ABD’de nükleer silahsızlanma mücadelesini örgütleyen Hollanda’dan Susi Snyder ise, “Özel Takdir” kategorisinde ödüllendirildi.

Arif Ali Cangı kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İzmir Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaya başladı.

İki dönem Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği ve iki dönem İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Bergama-Ovacık Altın Madeni ile başlayan “siyanür liçi yöntemiyle altın madeni işletmesi’ne karşı faaliyet gösteren İzmir-Bergama, Eşme, Sivrihisar, Havran/Küçükdere Elele Hareketi’nin 2003-2004 döneminde İzmir Barosu adına dönem sözcülüğü görevini yürüttü.

Bergama’da bulunan 1800 yıllık Allianoi Antik Sağlık Yurdu’nun baraj suları altında kalmasını önlemek, kazıların tamamlanması, yerinde korunması ve gereken restorasyonun yapılarak gelecek kuşaklara aktarılması konularında çalışmalar yapan Allianoi Girişim Grubu’nun Eylül 2004- Mart 2006 arasında dönem sözcülüğü görevini yürüttü.

Ege Bölgesinde doğal ve kültürel değerlerin korunması için çalışmalar yapan demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri ile bireysel katılımcıların oluşturduğu EGEÇEP Ege Çevre ve Kültür Platformu’nun Aralık 2006- Ocak 2008 arasında sözcülüğünü yürüttü.

Bireysel ve örgütlü olarak, doğal ve kültürel değerlerin, sağlıklı çevrede yaşama hakkının korunması alanındaki çalışmaları sürüyor.

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu (Küresel BAK) İzmir Grubu’nda aktivist olarak çalıştı.

ÖDP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.2009 Yerel seçimlerinde İzmir Birlikte Başaracağız Platformu tarafından Bağımsız- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi.

Eski Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (EDP) kuruluşundan kapanmasına kadar İzmir İl Başkanı olan Cangı, 25 Kasım 2012'de kurulan Yeşiller ve Sol Gelecek Parti'nin (YSGP) 30 Kasım 2013 tarihinde yapılan olağan konferans/kongresine kadar eşsözcülüğü görevini sürdürdü.