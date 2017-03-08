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Çevre

Afrika'nın en yaşlı fillerinden Satao II öldürüldü

50 yaşındaki fil, ismini 2014'te aynı yöntemle öldürülen Satao I'den alıyordu

08 Mart 2017 14:38

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın sembolü olarak bilinen uzun dişli fil Satao II, avcılar tarafından zehirli okla vurularak telef edildi. Kenya'daki Tsavo Ulusal Parkı'nın sevilen sakini Satao II'nin, fil dişi avcıları tarafından zehirli ok kullanılarak öldürüldüğü açıklandı.

Afrika'nın en yaşlı 7 filinden biri olarak bilinen 50 yaşındaki fil, ismini 2014'te aynı yöntemle öldürülen Satao I'den alıyordu. Satao II'nin dişlerinin toplam 101 kilogram ağırlıkta olduğu belirtildi.

"Kolaylıkla bulunabilecek yaşlı fillerdendi"

​Tsavo Vakfı yöneticilerinden Richard Moller yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu belirterek, Satao II'nin son süreçte büyük bir susuzlukla mücadele ettiğini ve birçok kez öldürülme riski atlatmış olabileceğini söyledi. Diğer fillerin kaçakçılardan uzak bölgelerde saklandığını ve fark edilmelerinin zor olduğunu belirten Moller, "Bu çok özel fil ise kolaylıkla bulunabilecek yaşlı fillerdendi" ifadelerinde bulundu. Satao II'nin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki fil dişi avcısı tutuklandı.

Moller, Kenya Vahşi Yaşam Hizmetleri (KWS) ile birlikte yaptıkları araştırmalar sonucu, Santao II'nin cesedini fildişi avcılarından önce bulabildiklerini, bu sayede dişlerinin çalınmaktan kurtulduğunu belirtti. Afrika'da her yıl 30 bin filin fildişi kaçakçıları tarafından öldürüldüğü biliniyor.

Dünyada 25 uzun dişli fil kaldı

Yetkililere göre, dünyada yalnızca 25 uzun dişli filin kaldığı tahmin ediliyor. Bunlardan 15'i Kenya sınırları içerisinde bulunuyor. Uzmanlar, uzun dişli fillerin tüm fil ailesinin en büyük temsilcisi olduğunu söylüyor.

Kenya'daki 44 bin kilometre karelik alana sahip Tsavo bölgesinin büyüklüğü nedeniyle, bölgedeki hayvanların avcılardan korunmasında güçlük çekiliyor.

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