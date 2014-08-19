Afrika'nın Ebola ile zorlu mücadelesi



Batı Afrika’da ortaya çıkan Ebola salgını şu ana dek 1200’den fazla insanın ölümüne neden oldu. Afrika ülkelerinin çoğuna endişe, tedirginlik ve biraz da çaresizlik havası hakim. Kıtanın doğusunda yer alan Kenya, Kenya Havayolları’na ait uçakların bugünden itibaren Liberya ve Sierra Leone uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Fildişi Sahilleri ise gemilerini, Ebola’nın yaygın olarak görüldüğü ülkelerin sularından geçirmiyor. Nijerya’da uçağa binecek yolcuların ateşi ölçülerek, yüksek ateşliler uçağa alınmıyorlar.

Hirsch Tropikal Tıp Enstitüsü Müdürü Dieter Häussinger, hava ulaşımına kısıtlama getirmenin, hastalığı kontrol altına alma konusunda yetkililerin çaresizliğini ortaya koyduğunu belirterek bu tarz bir önlemin başarı şansının düşük olduğunu savunuyor. Her ateşi yüksek kişiye ‚Ebolalı‘ muamelesi yapılması, örneğin basit bir yaz gribi nedeni ile ateşlenmiş kişilerin de karantina altına alınmasına yol açabilir Häussinger'e göre.

'Uygulamalar Yüzeysel'

Berlin Seyahat ve Tropikal Tıp Merkezi Müdürü Tomas Jelinek de, bu tip önlemlerin Ebola’ya karşı etkili olacağına inanmayanlardan. Afrika’da ülkeler arasında yolculukların büyük bir kısmının karayolu ile yapıldığına dikkat çeken Jelinek, havalimanlarındaki kontrollerin göstermelik olduğunu öne sürerek, havaalanlarının altyapısı buna uygun olduğu için hava ulaşımı ile seyahat edenleri kontrol etmenin kolay olduğunu, bu şekilde kamuoyunun ve özellikle halkın zengin kesiminin rahatlatıldığını ifade ediyor. Bunu yüzeysel bir uygulama olarak nitelendiren Jelinek, örneğin çok daha önemli olan otobüs ile seyahat edenlere yönelik önlemlerin hiçbir yerde görülmediğine dikkat çekiyor.

Kenya’nın Ebola salgınının yaygın olarak görüldüğü bölgelere uçuşları durdurma kararını da değerlendiren Jelinek, Afrika’nın en önemli kavşak havaalanlarından birine sahip Kenya’nın, böyle bir önlem alarak, dünya çapında kendinin izole edilmemesi için bir adım attığını belirtiyor. Bunun boş bir endişe olmadığını da Kore Havayolları’nın aldığı bir karar ortaya koyuyor. Asya’nın en önemli havayolu şirketlerinden Korean Air, 20 Ağustos çarşamba gününden itibaren Ebola riski nedeni ile Kenya uçuşlarını durduracağını ilan etti. Ancak Jelinek’e göre dünyada şu anda Ebola’ya çok abartılı bir tepki verilmekte. Jelinek, verem hastalığının Afrika’da çok daha bulaşıcı, çok daha yaygın ve çok daha fazla ölümlere sebep olduğunu ancak uluslararası toplum tarafından hiç dikkate alınmadığını belirtiyor.

Ebola'nın varlığı inkâr ediliyor

Diğer yandan Ebola’nın en fazla etkili olduğu ülkelerden Liberya’da, hastalığın varlığını inkar eden ve bunun politikacıların kirli bir oyunu olduğuna inananların sayısı artıyor. Geçtiğimiz Pazar günü başkent Monroviya’da bir grup, "Liberya’da Ebola yok!" sloganları atarak karantina altında tutulan Ebola hastalarını, hastaneden kaçırdı. Bir kesim hastalığı batılı tip insanlarının bilinçli bir şekilde bölgeye getirdiğine inanırken, başka bir kesim Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf’in uluslararası yardımlara ulaşmak için olmayan bir hastalığı varmış gibi gösterdiğini savunuyor.