T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akdeniz'de göçmen faciası; 400 kişi boğularak öldü!

Sadece 29 göçmenin kurtarıldığı belirtiliyor

18 Nisan 2016 15:04

Afrika'dan İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne Akdeniz'de alabora oldu, Somali medyasında yer alan haberlere göre göçmenlerden sadece 29'u kurtarılabildi.

Somali dilini konuşan sosyal medya kullanıcılarının hayatını kaybeden yolcuların isimlerinin olduğu listelerin fotoğraflarını yayınladığı belirtildi. Teknenin Mısır'dan yola çıktığı öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, BBC Arapça'ya konuşan Somali elçisi 400 göçmenin boğularak hayatını kaybettiğini söyledi. Teknedekilerin çoğu Somali, Etiyopya ve Eritre'den İtalya'ya ulaşmaya çalışıyordu.

 

ETİKETLER

göçmenafrikasudanitalyagöçmen teknesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24