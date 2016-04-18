Akdeniz'de göçmen faciası; 400 kişi boğularak öldü!

Afrika'dan İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne Akdeniz'de alabora oldu, Somali medyasında yer alan haberlere göre göçmenlerden sadece 29'u kurtarılabildi.

Somali dilini konuşan sosyal medya kullanıcılarının hayatını kaybeden yolcuların isimlerinin olduğu listelerin fotoğraflarını yayınladığı belirtildi. Teknenin Mısır'dan yola çıktığı öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, BBC Arapça'ya konuşan Somali elçisi 400 göçmenin boğularak hayatını kaybettiğini söyledi. Teknedekilerin çoğu Somali, Etiyopya ve Eritre'den İtalya'ya ulaşmaya çalışıyordu.