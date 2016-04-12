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Dünya
Deutsche Welle

Afrikalı çocuklar 'canlı bomba' oluyor

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika'da canlı bomba çocuk ve gençlerin sayısının neredeyse on katına çıktığını açıkladı. Saldırıların çoğunun faili ise kız çocukları.

12 Nisan 2016 15:24


UNICEF, 2015 yılında Nijerya ve komşu ülkelerinde intihar eylemi düzenleyen çocuk ve gençlerin sayısındaki artışa dikkat çekti. Kuruluş, Nijerya, Kamerun ve Çad'da 2015 yılında toplam 44 intihar saldırısının 18 yaşın altındaki eylemciler tarafından düzenlendiğini duyurdu.

2014 yılında bu sayının sadece dört olduğunu açıklayan Unicef, saldırılardan dörtte üçünün failinin ise kız çocukları olduğunu vurguladı. İntihar saldırılarının radikal İslamcı Boko Haram tarafından planlandığı tahmin ediliyor.

"Fail değil, kurbanlar"

UNICEF Batı ve Orta Afrika Direktörü Manuel Fontaine, "Bir noktanın anlaşılması gerekiyor: Bu çocuklar fail değil, kurbanlar" dedi. Fontaine, çocukların ölümcül eylemlere alet edilmesinin Nijerya ve komşu ülkelerindeki şiddetin en kötü sonuçlarından biri olduğunu belirtti.

Radikal İslamcı Boko Haram örgütü, Nijerya'nın kuzeyinde bir şeriat devleti kurmak amacıyla eylemler düzenliyor. Boko Haram saldırılarında geçen yıllarda en az 14 bin kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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