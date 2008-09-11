T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Afrika’dan 300 imam adayı geliyor

Mozambik, Togo, Moritanya ve diğer Afrika ülkelerinden 300 öğrenci Diyanet’in bütçesiyle 4 yıl boyunca Türkiye imam hatiplerinde okuyacak, tüm ihtiyaçları karşılanacak

11 Eylül 2008 03:00

Mozambik, Togo, Moritanya ve diğer Afrika ülkelerinden 300 öğrenci Diyanet’in bütçesiyle 4 yıl boyunca Türkiye imam hatiplerinde okuyacak, tüm ihtiyaçları karşılanacak 

Diyanet İşleri Başkanlığı 2009-2010 öğretim yılında Mozambik’ten Togo’ya, Moritanya’dan Sudan’a, Uganda’dan Fildişi Sahillerine’ne uzanan Afrika coğrafyasından 300’ü aşkın Müslüman öğrenciyi Türkiye’deki imam hatip liselerine getirecek.

İmam-Hatip eğitimlerini Türkiye’de sürdürmek isteyen öğrencilerin ülkelerindeki Türk büyükelçiliklere ve konsolosluklarına müraacat etmeleri gerekiyor. Vatan gazetesinin haberine göre öğrenciler, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Türkiye’ye getirilecek.

Afrikalı öğrenciler, 2009-2010 eğitim öğretim yılında belirlenen kentlerdeki imam hatip liselerine yerleştirilecek. Dört yıl boyunca Türkiye’de kalacak olan Afrikalı öğrenciler, ilk yıl Türkçe hazırlık sınıfı okuyacaklar.

Öğrenciler, imam hatiplerde yatılı olarak eğitim görecekler. Öğrencilerin, kırtasiye, yiyecek, giyecek ve ulaşım gibi ihtiyaçları Diyanet Vakfı tarafından karşılanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1993 yılında başlattığı uygulama çerçevesinde Afganistan, Kazakistan, Tayland, Sırbistan, Arnavutluk gibi birçok ülkeden öğrenciler Türkiye’de imam hatip eğitimi aldılar. Birçoğu da halen eğitimini sürdürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24