Afrika’dan 300 imam adayı geliyor

Mozambik, Togo, Moritanya ve diğer Afrika ülkelerinden 300 öğrenci Diyanet’in bütçesiyle 4 yıl boyunca Türkiye imam hatiplerinde okuyacak, tüm ihtiyaçları karşılanacak



Diyanet İşleri Başkanlığı 2009-2010 öğretim yılında Mozambik’ten Togo’ya, Moritanya’dan Sudan’a, Uganda’dan Fildişi Sahillerine’ne uzanan Afrika coğrafyasından 300’ü aşkın Müslüman öğrenciyi Türkiye’deki imam hatip liselerine getirecek.



İmam-Hatip eğitimlerini Türkiye’de sürdürmek isteyen öğrencilerin ülkelerindeki Türk büyükelçiliklere ve konsolosluklarına müraacat etmeleri gerekiyor. Vatan gazetesinin haberine göre öğrenciler, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Türkiye’ye getirilecek.



Afrikalı öğrenciler, 2009-2010 eğitim öğretim yılında belirlenen kentlerdeki imam hatip liselerine yerleştirilecek. Dört yıl boyunca Türkiye’de kalacak olan Afrikalı öğrenciler, ilk yıl Türkçe hazırlık sınıfı okuyacaklar.



Öğrenciler, imam hatiplerde yatılı olarak eğitim görecekler. Öğrencilerin, kırtasiye, yiyecek, giyecek ve ulaşım gibi ihtiyaçları Diyanet Vakfı tarafından karşılanacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1993 yılında başlattığı uygulama çerçevesinde Afganistan, Kazakistan, Tayland, Sırbistan, Arnavutluk gibi birçok ülkeden öğrenciler Türkiye’de imam hatip eğitimi aldılar. Birçoğu da halen eğitimini sürdürüyor.