Afrika'daki dijitalleşme devrim yaratabilecek mi?



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun açıkladığı güncel dünya eğitim raporunda, dünya çapında yaklaşık 100 milyon çocuğun ilkokulu yarıda bırakarak terkettiği saptanıyor. Raporda “Herkes için eğitim” hedefine ise dünya ülkelerinin sadece üçte birinin ulaşabildiği belirtiliyor. Öte yandan

Legasteni hastası öğrencilerin çektiği zorluklar

35 yaşındaki Kenyalı Tonee Ndungu, “Küçükken ben yaratıcı bir tiptim, ama okuldaki notlarıma bakıldığında, o kadar akıllı olmadığım ortaya çıkıyordu” diye konuşuyor.

Ndungu ilkokul öğrencisiyken okuduğunu anlamakta güçlük çekiyormuş. Sonradan, tıpta legasteni adıyla anılan, okuma-yazma zayıflığı olan bir öğrenci olduğu saptanmış. Kenya’daki eğitim sisteminin bu hastalığa verecek bir yanıtı olmadığını belirten Ndungu, hastalığını iyileştirmek için kendisi çareler aramış, kitapları yüksek sesle okuyup, bunları kasetlere kayıt etmiş. Bu öğrenme yönteminin çetrefil olduğuna işaret eden Ndungu, buna rağmen okuldan mezun olmayı ve yüksek öğrenim yapmayı başarmış.

Svahili dilinde kitap anlamına gelen “Kytabu” adlı dijital yazılım

Ndungu bugün enformasyon teknolojileri alanında görev yapıyor ve çocukların kolay öğrenmesi için ülkede konuşulan Svahili dilinde, kitap anlamına gelen “Kytabu” adlı bir program geliştirmiş. Bu dijital yazılım sayesinde öğrencilerin kolayca ve daha düşük fiyata kitaplara ulaşabildiğini, öğrencilerin her kitabı satın almak zorunda kalmadığını, tek tek bölümleri istedikleri zaman bu programdan indirebildiklerini belirtiyor.

İşitsel eğitim kitapları ve eğitici diğer platformlar

Ndungu, işitsel eğitim kitaplarının ve eğitici başka platformların da dijital imkanlar arasında bulunduğunu belirterek, sözlerine şunları ekliyor: “Başka bir düşüncemiz de bir sanal okul sınıfı oluşturmaktı, yani öğrencilerin birlikte çalışabileceği bir ders yapma ve öğrenme platformu. Bizim dönemimizdeki eğitim sisteminde birlikte çalışmak hilekarlık anlamına gelirdi. Ama aslında öyle değil tabii! Bu nesillerde artık grup çalışmasına dayanmayan hiçbir şey yok.”

Sadece Afrika’da değil, dünya çapında modern iletişim teknolojilerinden eğitimde daha çok yararlanılmaya çalışılıyor. Afrika’da Kytabu benzeri girişimler her yıl düzenlenen E-Öğrenim konferanslarında tartışmaya açılıyor. Bu konferansları düzenleyen Rebecca Stromeyer, çok sayıda Afrikalının mobil telefonlar üzerinden iletişim kurduğunu ve kısa mesaj yolladıklarını, bunu yapmak için de okuma-yazma bilmenin artık bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyor.

Kenya Devlet Başkanı her okul çocuğuna dizüstü bilgisayar vaat etti

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta da 2013 yılındaki başkanlık seçim kampanyasında her okul çocuğuna bir dizüstü bilgisayar vaat etmişti. Bu projeye 300 milyon dolarlık kaynak ayırılması öngörülmüştü. Ama o zamandan bu yana çok fazla gelişme olmadığı belirtiliyor. Örneğin firmaların dizüstü bilgisayarları hükümete 100 dolarlık özel fiyat üzerinden vermediğine dikkat çekiliyor.

Rebecca Stromeyer bu konuda başka sorunlara da işaret ediyor: “Böyle bir projeyi hayata geçirmek oldukça zor bir iş! Öğrencilere dizüstü bilgisayarları sunup, ‘hadi şimdi bunlarla öğrenmeye başlayın’ demekle olmuyor. Bu konuda öğretmenlerin de hazırlıklı olması gerekiyor. Bir de tabii öğrencinin anne-babası paraya ihtiyaç duyar ve dizüstü bilgisayarı satmak zorunda kalırsa, o zaman ne olacak?”

Kenyalı bilişim uzmanı Tonee Ndungu ise bu konuda hükümeti de eleştiriyor: “Hükümet gerçi sorunlara çözüm bulmak için ön koşulları oluşturuyor ama bunları hayata geçirme konusunda iyi sayılmaz. Hükümetin bu konuda bu kadar zorlukla karşılaşması beni şaşırtmadı. Hükümet aynı anda hem bir politikayı hem de bir çözümü uygulamaya koymak istiyor. Oysa ki bu projenin uzmanlara bırakılması ve ihaleye çıkarılması bence daha doğru olurdu.”