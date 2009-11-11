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Yaşam

Afrika'da meme kanseri yürüyüşü

Güney Afrika’nın Johannesburg’da kentinde 287 bikinili kadın göğüs kanserine dikkat çekmek için yürüdü.

11 Kasım 2009 02:00

Güney Afrika’nın en büyük kenti Johannesburg’da 287 bikinili kadın Kellogg's Special K'nın dünya rekoru kırmak için düzenlediği en büyük bikinili yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş en kalabalık bikinili yürüyüş olarak Guinness Rekorları'na girdi.

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Güney Afrika'da göğüs kanserine dikkat çekmek için bikinili kadınlar 1.690 metre uzunluğundaki Arch Bulvarı'nda güneş gözlükleri ve gülümsemeleri ile yürüdü.

SABC1 kanalının sunucusu Bonan Matheba'nın liderliğinde yürüyen kadınlara başka radyoların da tanınmış isimleri eşlik etti. Special K da Pink Link adlı kar amacı gütmeyen göğüs kanseri derneğine bağışta bulundu.

Kellogg firmasının Güney Afrika şubesinin sözcüsü Sarah Mansfield, "Marka olarak Kellogg's Special K kadınların ne beden olursa olsun güzel görünme ve hissetmesine destek olmanın öneminin farkında. Kadınların bu yürüyüşe kendilerine güvenerek katılmalarından çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Mansfield ayrıca, "Bu girişimi Guinness Rekorları'na sokmak istedik ve başarılı da olduk" dedi.

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