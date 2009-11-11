Afrika'da meme kanseri yürüyüşü

Güney Afrika'da göğüs kanserine dikkat çekmek için bikinili kadınlar 1.690 metre uzunluğundaki Arch Bulvarı'nda güneş gözlükleri ve gülümsemeleri ile yürüdü.SABC1 kanalının sunucusu Bonan Matheba'nın liderliğinde yürüyen kadınlara başka radyoların da tanınmış isimleri eşlik etti. Special K da Pink Link adlı kar amacı gütmeyen göğüs kanseri derneğine bağışta bulundu.Kellogg firmasının Güney Afrika şubesinin sözcüsü Sarah Mansfield, "Marka olarak Kellogg's Special K kadınların ne beden olursa olsun güzel görünme ve hissetmesine destek olmanın öneminin farkında. Kadınların bu yürüyüşe kendilerine güvenerek katılmalarından çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.Mansfield ayrıca, "Bu girişimi Guinness Rekorları'na sokmak istedik ve başarılı da olduk" dedi.