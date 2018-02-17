Afrika'da Masai kabilesini ziyaret ettiler

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden bir grup, Afrika\'nın Masai kabilesini ziyaret etti, dünyaca ünlü Klimanjaro Dağı\'na tırmandı.

Bodrum\'da yaşayan avukat ve belgesel film yapımcısı Remzi Kazmaz ile Bodrum Doğa ve Dağ Sporları kulübü üyesi Hıdır Çam öncülüğünde 10 kişilik işadamı grubu, Afrika\'ya 2 haftalık gezi düzenledi. İlk olarak 5 bin 895 metre rakımlı Klimanjaro Dağı\'na tırmanan grup, ardından dünyaca ünlü Masai kabilesini ziyaret etti, 5 gün onlarla vakit geçirdi. Ayrıca bölgedeki Caga ve Sika yerlilerini de ziyaret eden Kazmaz, hazırlayacağı belgesel için çeşitli çekimler de yaptı.

Belgesel çekimlerinin yanında 3 farklı halkın yaşamından kesitlerin yer aldığı fotoğraflarla bir kitap çıkaracağını belirten Remzi Kazmaz, \"Afrika halkı yoksul ama onurlu. Kendi insanlarına değer veriyorlar, savaşa karşı çıkıyorlar. Doğayla iç içe olmaya çalışıyorlar, en değer verdikleri de inekleri. Orada yaşam hala ilkel metotlarla devam ediyor. Bazı köylerde elektrik dahi yok, ama çok mutlular. Bize kalplerini açtılar. Ben de onları yüreğimde hissettim. Çekime başladığım andan, bitirinceye kadar hiçbir zorluk çıkarmadılar. Her şeyi anlattılar. Onları unutmayacağım\" dedi.

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