Afrika’da büyük tehlike

Afrika Boynuzu’nda 3 milyon çocuğun ölme ve ciddi hastalıklara yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.



BM Çocuk Fonu UNICEF, kuraklık, çatışmalar ve yiyecek fiyatlarının artması nedeniyle bölgedeki 3 milyon çocuğun ölme, hastalıklara yakalanma tehlikesi ve uzun süre yetersiz beslenmenin getirdiği olumsuz sonuçlarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.



UNICEF'in Afrika sorumlusu Per Engebak, bu kritik safhada ulusal politikaların benimsenmesinin kaçınılmaz olduğunu ve acilen uluslararası yardımların yapılması gerektiğini vurguladı. Engebak, çatışma bölgelerinde yardım görevlilerinin güvenliğinin sağlanamamasının da büyük bir engel teşkil ettiğine dikkati çekti.



Somali'de yerel ve yabancı yardım görevlilerinin son aylarda artan saldırılarda öldüğü ya da kaçırıldığı belirtilirken, yıl başından bu yana Dünya Gıda Programı için çalışan 6 Somalili şoförün öldürüldüğü bildirildi.



BM'ye göre, nüfusun yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen 3,2 milyon kadar Somalili’nin muhtaç olduğu yardımın sene sonuna kadar yapılması gerekiyor. Bu da yardım talebinin Ocak 2008'den bu yana yüzde 77 arttığını gösteriyor.



(AA)