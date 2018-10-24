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Dünya

Afrika'da ABD ve Rusya askeri varlığı artıyor

Gonca Yağcı / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - ABD’nin son yıllarda Afrika kıtasındaki askeri varlığını genişletmesinin ardından, Rusya da Orta Afrika Cumhuriyeti’nde askeri güçlerini yerleştirmeye başladı

24 Ekim 2018 15:18

Gonca Yağcı / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - ABD’nin son yıllarda Afrika kıtasındaki askeri varlığını genişletmesinin ardından, Rusya da Orta Afrika Cumhuriyeti’nde askeri güçlerini yerleştirmeye başladı.
Geçen hafta Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti (CAR)’nde Askeri Danışma Kurulu’nu genişleteceğini açıklamış daha önce de buradaki güçlerini eğitmek üzere 175 eğitmen ve yüzlerce silah göndermişti.
Zerohedge.com sitesinde yer alan haberde, Rusya’nın son yıllarda Afrika’daki en büyük askeri yapılanmasını gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu hafta başında bölgeyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i temsil ederek ziyaret eden üst düzey bir yetkili, çatışmaya yönelik açık uçlu bir taahhüdün daha fazla askerin bölgeye konuşlandırılması anlamına geldiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Rusya’nın Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov, hafta başında gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrika’ya yönelik operasyonların içeriğini ve zaman çizelgesini paylaştı.
Rus Haber Ajansı TASS’a konuşan Bogdanov, \"Fırsatımız olduğunda taleplere her zaman yanıt veriyoruz. Güvenlik alanındaki iş birliğinden söz ediyorum. Orta Afrika Cumhuriyeti’ne ilave askeri eğitmenler gönderileceğini söylemiyorum. Ancak ihtiyaç olursa daha fazla olacak\" şeklinde konuştu.
Geçten Mart ayında Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın talebi üzerine askeri danışman ve teknik yardım ekiplerini göndermişti.

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