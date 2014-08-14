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Yaşam

Afrika'da 35 yılda yaklaşık iki milyar bebek dünyaya gelecek

UNICEF, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 4'te birinin Afrikalı olacağını tahmininde bulundu

14 Ağustos 2014 21:22

UNICEF'e göre dünyada nüfusunun en çok artacağı ülke Nijerya olacak. Raporda, her 10 bebekten birinin Nijeryalı olacağı yer aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yayımladığı raporda, 2050'ye kadar beş yaşın altındaki çocukların yüzde 40'ının Afrika'da yaşayacağı, bu süre zarfında kıtanın nüfusunun iki kat artacağı tahmininde bulundu.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde açıklanan raporda, 1.2 milyar kişinin yaşadığı kıtanın nüfusunun 2050'de 2.4, 2100'de 4.2 milyara çıkacağı öngörülüyor.

Raporda, kadınlarda doğurganlık oranının yüksek olması nedeniyle Afrika'da 35 yıl içinde yaklaşık iki milyar bebeğin dünyaya gelebileceği; dolayısıyla 2050'de beş yaşın altındaki çocukların yüzde 40'ının Afrikalı olacağı belirtildi.

UNICEF, 2050'ye kadar, doğan 10 bebekten birinin Nijeryalı olacağı, 35 yıl sonra Nijerya nüfusunun 2 kat artarak 440 milyona çıkacağı tahmininde bulundu.

 

Dünyada ölün çocukların yarısından fazlası Afrikalı

 

Raporda, çocukların durumu konusunda büyük gelişme kaydedilmesi gerektiği, bugün dünya genelinde ölen çocukların yarısından fazlasının Afrikalı olduğu da ifade edildi.

Bu sayının 2050'de yüzde 70'i bulabileceği uyarısında bulunan UNICEF, Afrika'da yaşamını yitiren 11 çocuktan birinin beş yaşın altında olduğuna vurgu yaptı.

Afrika'da 10 çocuktan 3'ünün zor koşullarda ve çatışma bölgelerinde yaşadığının belirtildiği raporda, kıtada halkın yüzde 40'ının yoksulluk eşiğinin altında olduğu kaydedildi.

 

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