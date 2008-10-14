Afrika’da 1,2 milyon kişiye 1 sinir cerrahı düşüyor

Güney Afrika'daki gizemli hastalık araştırılıyor



Afrika'da büyük tehlike

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde düzenlenen, çocuklarda sinir hastalıklarıyla ilgili bir konferansın açılışında konuşan Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu, "Afrika kıtasında 700 milyon kişi ve 565 sinir cerrahı var, yaklaşık her 1,2 milyon kişiye bir sinir cerrahı düşüyor" dedi.Uluslararası Çocuk Sinir Hastalıkları Derneği üyesi İngiliz William Harkness da konuşmasında, Afrika'da maliyeti ve uzman eksikliği nedeniyle hidrosefali tedavisi gibi temel tedavilerin bile çok zor yapıldığını söyledi.Kıtadaki 80 milyon nüfuslu Etiyopya'nın 4 sinir cerrahından biri olan Abat Sahlu, ülkesindeki hastanelerden birinde ameliyat için bekleyen 400 hasta bulunduğunu, bunlardan bazılarının 4 yıl bekleyebileceğini ve çoğunun bu süre dolmadan öleceğini belirtti.Hafta boyunca sürecek konferans, bu konuda Afrika'da bir ilki teşkil ediyor. Konferans süresince, tartışmalar ve sunumlar dışında, Afrikalı sinir cerrahlarına seminerler verilecek.