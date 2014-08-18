Afrika'da 1 milyon kişi karantinada

İspanyol ‘El Pais’ gazetesi, Afrika kıtasında 1 milyon kişinin Ebola virüsü nedeni ile karantina altına alındığını öne sürdü. El Pais, Dünya Sağlık Örgütü’ne dayandırarak hazırladığı haberinde; Afrika ülkelerinden Liberya, Gine, Sierra Leone ve Nijerya’da baş gösteren Ebola salgınının ciddi boyutlara ulaştığı ve kontrol edilmesinin aylar alabileceği vurgulandı.

DHA’da yer alan habere göre, salgının yaşandığı bu ülkelerin sınırlarını birbirlerine kapattığı hatırlatılırken yerel yöneticilerin insanların bir kentten diğer bir kente ulaşımına bile zorluklar çıkarttığı ifade edildi. El Pais gazetesi Gine, Sierra Leone ve Liberya ülkelerin toplam nüfusunun 22 milyon olduğuna dikkat çekerek sağlık örgütlerinin buralarda yaşayan 1 milyondan fazla kişiyi gözlem altına almasının bu hastalığın ulaştığı boyutun korkunçluğunu gösterdiğini belirtti. Gazete ayrıca bu ülkelerde aşırı yağışların olduğu bir döneme girildiği ve yerel halkın ‘açlık mevsimi’ olarak adlandırdığı aylarda hareket etmeyip çalışmaması halinde hastalık dışında yiyecek ve su sıkıntısının da yaşanabileceğini belirtti.

Lİberya Cumhurbaşkanı’ndan yardım çağrısı

Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson-Sirleaf ise yaptığı açıklamada salgının büyüklüğüne değinerek “ Ebola sadece bizim sorunumuz değil tüm dünyayı etkileyebilecek bir duruma gelebilir, uluslararası camia bunun engellenmesi için bize yardım etmez ise yarın çok daha geç olabilir” sözlerini etti.

Bu arada AB den sonra ABD ve Çin de Afrika’ya yardım için para ve sağlık malzemesi gönderme kararı aldı. Yardımların yavaş da olsa yerlerine ulaşmaya başladığına işaret eden gazete, Batılı ülkelerin kıtada başlayan hastalığı durdurmaktan çok kendi vatandaşlarının sağlığının peşine düştüğünü öne sürdü.