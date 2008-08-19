Afrika Zirvesi'nde trafik yaşanmadı

Geçen hafta İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın İstanbul ziyareti kent trafiğini felç etmişti. Ancak dün Afrikalı liderlerin de katıldığı İstanbul zirvesinde aynısı çünkü heyetler denizden taşındı.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın geçen hafta İstanbul'a gelişi trafiği adeta felce uğrattı. Güvenlik nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılması, trafikte uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu.



Ahmedinejad'ın Atatürk Havalimanı'ndan çıkış saati olarak belirtilen 13.30'dan yaklaşık bir saat önce havalimanı istikameti araç trafiğine kapatılırken, E-5 Karayolu'na da araç bırakılmadı. Güvenlik nedeniyle birçok ana yol araç trafiğine kapatıldı. Yolların kapalı olması sebebiyle trafikte uzun kuyruklar oluştu; 40 dereceye varan hava sıcaklığı da buna eklenince kentte büyük bir sıkıntı yaşandı. Ahmedinejad'ın gidişinde de aynı sorunlar tekrar görüldü. İran Cumhurbaşkanı'nın neden helikopterle taşınmadığı da gündemde sorulan sorular arasındaydı.



Bu kez denizi kullandılar



Afrika'daki 53 ülkeden 50'sinin katıldığı Afrika Birliği Zirvesi için İstanbul'a gelen heyetler ise kentte herhangi bir trafik sorunu yaşatmadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün müdahalesiyle önlendi. Gül, 50 ülkenin devlet başkanı ya da bakanlarının geldiği heyet için trafiğin kapatılmasına izin vermedi konuklar deniz yoluyla taşındı. (Tempo24)