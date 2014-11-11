Afrika Uluslar Kupası Fas'tan alındı

2015 Afrika Uluslar Kupası, ebola salgını nedeniyle turnuvanın ertelenmesinde ısrar eden Fas’tan alındı. Fas, turnuvaya da katılamayacak.

Bugün toplanan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Yönetim Kurulu, ev sahipliğinin Fas’tan alınmasına karar verdi. Ayrıca, ev sahibi kontenjanını kaybetmesi nedeniyle, Fas turnuvada da mücadele edemeyecek.

Turnuva ertelenmeyecek

Turnuvanın ertelenmeyeceğini açıklayan CAF, birkaç ülkeden ev sahiplik başvurusu aldıklarını belirtti ancak turnuvanın hangi ülkede düzenleneceğini açıklamadı.

Fas, ebola salgını nedeniyle 17 Ocak - 8 Şubat 2015 arasında düzenlenmesi planlanan Afrika Uluslar Kupası’nın ertelenmesini istemişti.



CAF bu talebi kabul etmemiş ve Fas’tan 8 Kasım’a kadar nihai kararını vermesini istemişti. Fas ise erteleme talebinde ısrarcı oldu.



Özellikle Batı Afrika ülkelerinde etkili olan ebola salgını şu ana kadar yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.