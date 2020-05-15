Afrika sıcakları ne zaman bitecek?

Sıcaklıklar bugünden itibaren yurt genelinde hissedilir derece artacak. Özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nde 42 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklar için uzmanlar, ısı çarpması uyarısında bulunuyor. Peki Afrika sıcakları ne zaman kadar etkisini sürdürecek?

Bugün sıcaklıkların rekor seviyeye çıkarak hafta sonu etkisini artırması bekleniyor. Yurdun batı kesmini etkisi altına almaya başlayan sıcak hava dalgası çarşamba gününe kadar devam edecek. Uzmanlar ise özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar için ''ısı çarpması'' uyarısında bulunuyor.

Cumartesi-pazar günü dikkat!

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle cumartesi ve pazar günü dışarı çıkacak vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini, aniden yükselen sıcaklığın ısı çarpmasına neden olabileceğini söyledi.

Çöl sıcakları çarşamba günü bitiyor

Özellikle Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilecek çöl sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Bursa 42, İstanbul 35 derece olacak

İstanbul'da bugün görülecek en yüksek sıcaklığın 35 derece olması beklenirken hafta sonu 32 derece civarında seyredecek. Bursa'da da bugün sıcaklıklar 42 dereceye kadar çıkacak.

Ankara'da da en yüksek sıcaklık bugün 32 derece olacak. Hafta sonu ise 33 ila 34 derece arasında olması bekleniyor.

İzmir'de ise nem seviyesinin pazar günü yüzde 71'lere çıkması bekleniyor. Ayrıca İzmirliler hafta sonu 34 derece sıcaklığı yaşayacak.