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Yaşam

Afrika sıcakları geliyor

Sıcak hava dalgası önce Marmara ve Ege'yi kavuracak. Sıcaklıklar Marmara'da 37, Ege'de 40 dereceye yükselecek.

11 Haziran 2010 03:00

T24 - Aşırı yağışlardan sonra Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte termometreler Marmara'da 37, Ege'de 40 dereceyi gösterecek.

Türkiye Haziran ayını şiddetli yağış, sel ve su baskınlarıyla karşıladı. Günlerdir süren yağışların ardından hafta sonu güneş açıyor ancak bu kez yeni haftayla birlikte aşırı sıcaklık geliyor.

Libya'dan Balkanlara geçecek sıcak hava dalgası, pazartesi günü Türkiye'ye ulaşacak.

Sıcak hava dalgası önce Marmara ve Ege'yi kavuracak. Sıcaklıklar Marmara'da 37, Ege'de 40 dereceye yükselecek.

Bugün ve hafta sonu ise Marmara çok nemli olacak. Pazar gününe kadar sıcaklık 30 dereceyi geçmeyecek ancak hava aşırı nemli olacak. Bu yüzden sıcaklık yüksek hissedilecek.

Romatizmal hastalığı olanlar ve bronşit hastaları havadan olumsuz etkilenebilir.

Yağışlar İç Anadolu, Batı Karadeniz, Göller Yöresi ile Güney Ege'de sürecek. Ankara, Konya, Çankırı, Nevşehir, Isparta, Burdur, Bolu, Kastamonu, Amasya, Afyon, Denizli ve Muğla yağış alacak.

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