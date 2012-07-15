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Yaşam

Afrika sıcakları Antalya'yı kavurdu

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, Antalya'da da oldukça etkili oluyor

15 Temmuz 2012 15:53

Afrika sıcağının kavurduğu Antalya'da termometreler 43 dereceyi gösterdi.
 
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, Antalya'da da oldukça etkili oluyor.

Meteorolojinin uzun yıllar ortalamasının 39 derece olduğu kentte, termometreler 43 dereceyi gösterdi. Sıcak hava yüzünden sokaklar boşalırken, plajlar serinlemek isteyenlerle dolup taştı.

Öğle saatlerinde kent merkezindeki cadde ve sokaklar turistlere ve turistlere ürün satan esnafa kaldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili hem yerli hemde yabancı turistlerin akınına uğradı.

Termometreler deniz suyu sıcaklığını 28 derece olarak gösterdi. Yüzlerce kişinin denizdeki hali renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji uzmanları 43 derece olan hava sıcaklığının yarın 44 dereceye kadar çıkacağını, nem oranının yüzde 15'ler seviyesinde olacağını salı gününden itibaren sıcak havanın kademe kademe düşeceğini belirtti.

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