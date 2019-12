-Afrika seviyesinden Avrupa seviyesine SAMSUN (A.A) - 13.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''Türkiye'yi 9 yılda iletişimde Afrika seviyesinden aldık, Avrupa'nın ilk 10 ülkesi arasına soktuk'' dedi. Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde Vodafone Samsun Çağrı Merkezi'nin açılışını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç birlikte yaptı. Açılışta konuşan Bakan Yıldırım, Türkiye'nin iletişimde çağ atladığını söyledi. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi iletişim alanında çok ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Bakan Yıldırım, şunları kaydetti: ''Türkiye'yi 9 yılda iletişimde Afrika seviyesinden aldık, Avrupa'nın ilk 10 ülkesi arasına soktuk. Böyle bir gelişimi Türkiye yaşadı. Gençliğimde memleketime telefon açmak için İstanbul Galatasaray Postanesi'nin arkasındaki Balık Pazarı'na giderdim. Telefonu yazdırırdım. Bana, ''yarın ikindiye gel'' derlerdi. Yıldırım telefon bağlatıyordum. Bugün gidiyorsun yarın gel diyorlar. 24 saat geçince yıldırım telefon görüşmesi yapılan bir ülkedeydik. Gidiyorduk telefon bağlanıyordu. Ama telefonla konuşma yerine kavga ediyorduk. '''Çık aradan, sen çık'' bir sürü adam birbiri ile konuşuyordu. Kimin, kiminle konuştuğu belli değil, telefonda tutuşuyoruz kavgaya çünkü karşıdaki benim konuşacağım adam değil. 4 kişi aynı anda telefonla konuşuyor. Rahmetli Turgut Özal döneminde otomatik santrallere geçildi. Türkiye'nin en büyük gazetesi manşet attı. ''Artık İstanbul ile Ankara arasında bin 800 kişi aynı anda konuşuyor'' diye. Nereden nereye geldik.'' Türkiye'nin bir yılda 155 milyar dakika konuşma gerçekleştirdiğine dikkat çeken Bakan Yıldırım, elinde cep telefonu olanın, evinde sabit telefonu olanın, bilgisayarı olan herkesin istediğiyle aynı anda konuşabildiğini ve görüşmelerin hiç kimseyle karışmadığını ifade etti. İletişimde ilk hamlenin Özal döneminde yapıldığını kaydeden Yıldırım, ''1990 ile 2000 yılları arasında Türkiye'nin bilişimde iletişimde kayıp yıllarıdır. Bir TELEKOM özelleşsin, özelleşmesin kavgasıyla 10 yılı Türkiye boşa harcamıştır. 2003 yılı ile 2010 arasında tekrar bilişimin, iletişimin sağlandığı geliştiği bir dönemi yaşıyoruz. 2003 yılında çevirmeli telefondan internete bağlanıyorduk. Bugün geniş bantta mobil sabit 11 milyon 500 binin üzerine çıktık. Bu ne anlama geliyor. O, kadar hanede telefon var anlamına geliyor. 45 milyon nüfus bugün internete erişebiliyor, nüfusumuzun yarısından fazlası bilgisayar kullanabilir ve bilgi toplumu hedeflerinde bugün biz Avrupa Birliği ortalamasını yakalamış durumdayız'' diye konuştu. -''Türkiye'yi uçuracak bilgi toplumu yapacak başka projelerimiz var'' Türkiye'nin gelecek 2 yıl içinde nüfusu bir ile 500 arasındaki bütün yerleşim yerlerinde sabit, mobil bütün telefonların çekeceği ve internet hizmetleri verilmiş hale geleceğini ifade eden Bakan Yıldırım, şunları kaydetti: ''Türkiye bugün, nüfus olarak yüzde 98, coğrafya alanı olarak yüzde 86 seviyesinde kapsama alanı girmiş durumdadır. 5 bin 500 okula iç mezralardaki okullarda dahil fiber kablolu, erişim olmayan okullara ise uydudan internet indirdik. İletişim sağladık. Şimdi Türkiye'yi uçuracak bilgi toplumu yapacak başka projelerimiz var. Sayın Başbakanımızın talimatıyla bu projeyi de başlattık. Fatih Projesi adıyla başlattık. Eğitimin şeklini, eğitimin geleceğini değiştirecek bir projeden bahsediyorum. Bu projeyi 4 yılda tamamlayacağız. Bu projeyle birlikte bütün okullarımızda, sınıflarımızda kara tahta yerini akıllı tahtaya bırakacak. Yani bilgisayarlı tahta gelecek. Her türlü iletişimi etkin olarak yapabilecek. Ayrıca yine proje içinde her öğrenciye bir el bilgisayarı verilecek. Gerek evde gerek okulda bütün bilgisi onun içinde olacak. Kitabı, çözümü, problemi, defteri ve notları olacak. Böylece o gençler sadece kendilerini yetiştirmeyecek yaşlı anne ve babalarını, teyzelerini dayılarını da yetiştirecekler. 2023 yılında Büyük Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesindeki yerimizi almış olacağız. Cumhuriyetimizin 100 yılını işte dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olan Türkiye ile inşallah birlikte kutlayacağız. Bu hayalde gerçek olacak. Bunu da biz başaracağız.'' Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ise, Samsun'da çok sayıda çağrı merkezi açıldığını işaret ederek, sürdürülen çalışmalarla bunların devamının geleceğini de kaydetti. Samsun'un büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını ifade eden Kılıç, ''Bugün itibariyle Samsun'da çağrı merkezlerinde çalışan Samsunlu gençlerimizin sayısı 2 bin 400 rakamına ulaşmış durumdadır. Önümüzdeki aylarda bir başka operatör 600 kişiyi istihdam edeceği yeni bir çağrı merkezini Samsun'da açmış olacak. Toplam çalışan sayısı 3 bin edecek. Yeni çağrı merkezleri yatırımları yine Samsun'da kümelenmeye başlayacak. Muhtemelen bu 3 bin rakamı 4 bini 5 bini kısa zamanda bulur hale gelecek. Yani bu şu demektir, bir manyetik alan oluşturduğunuzda çekim merkezi inşa ettiğinizde, bu çekim merkezinin etrafındaki bütün unsurları bir araya getirip bir kümelenmeye kısa zaman içinde dönüşebiliyor'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Yıldırım ve Bakan Kılıç, çağrı merkezini arayarak yardım isteyen İstanbul'lu Ufuk Tetik'in çağrısına cevap verdi. Bakan Yıldırım ve Kılıç, bir süre Tetik'le sohbet etti.