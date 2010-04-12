Afrika kökenli Muğlalı Türklerden Obama'ya mesaj

T24 -





Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde yaşayan bir grup Afrika kökenli Türk vatandaşı, Ortaca'nın Güzelyurt köyünde Obama'nın ABD Başkanı seçilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri konuştu.







Anadolu Afrikalılar Dayanışma Derneğince düzenlenen toplantıya katılan Afrika kökenli Türk vatandaşları, ''Barack Obama Seni Çok Seviyoruz, Obama Seni Muğla'ya Bekliyoruz'' yazan pankartların önünde açıklamalarda bulundu.





Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesine Afrika kökenli Türk vatandaşlarının çok sevindiğini belirten Anadolu Afrikalılar Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karakuş, geçen yıl dernek kurduklarını belirterek, ''Derneğimizin amacı bölgemizde ve Türkiye'de yaşayan Afrika kökenli Türk vatandaşlarına sahip çıkmak. Kökenimiz Afrika kıtası olmasına rağmen Türkiye'de doğup büyümekten ve Türk vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Atalarımız Kurtuluş Savaşı'nda düşmana karşı kahramanca savaşmış. Türkiye'de yaşamak herkese nasip olmaz. Atalarımız Kenya, Somali, Cezayir, Sudan, Mısır ve Libya'dan Anadolu'ya getirilmiş'' dedi.





Afrika kökenli Türk vatandaşlarının tütün ve pamuk tarlalarında çalıştırılmak üzere ilk olarak 18'inci yüzyılın ortalarında Anadolu'ya getirildiğini bildiren Karakuş, şöyle devam etti:







''Afrika kökenlilerden ikinci grup ise 1900'lerin başında Mısır Hidivi Abbas Paşa tarafından işletilen Dalaman'daki üretim çiftliğine çalıştırılmak amacıyla getirilmiş. Dalaman'daki çiftlik kapanınca Atatürk döneminde devlet bizlere bedelsiz toprak vermiş. Osmanlı Devleti zamanında ve cumhuriyet döneminde Afrika'dan gelenler çok iyi muamele görmüş. Köle ticareti yoluyla İngiltere, Fransa, Avustralya gibi ülkelere götürülen Afrikalılar kültürlerini kaybetmiş. Toplu olarak yaşamalarından dolayı Türkiye'deki Afrika kökenliler kültürlerini korumuş.''













Karakuş, Afrika kökenli Türk vatandaşların Obama'nın Türkiye'ye gelmesini beklediğini belirterek, ''Yemin töreninin ardından Obama'yı basın aracılığıyla Muğla'ya davet etmiştik. Afrika kökenli Türk vatandaşları Barack Obama'nın başkan seçilmesinin ABD ile Türkiye'nin ilişkilerini güçlendirdiğine inanıyor. Dernek olarak 2-3 gün içinde ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğine de davet mektubu göndereceğiz. Obama Muğla'ya gelirse kurban keserek karşılayacağız'' dedi.