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Yaşam
Deutsche Welle

Afrika iklim değişikliğine direniyor

İklim değişikliği dünyayı ve bizleri nasıl etkileyecek? Uzmanlar, tarım arazilerinin çoraklaşması, verimin düşmesi ve sarsılan ülke ekonomileriyle istikrarın bozulabileceğine dikkat çekiyor.

29 Eylül 2014 20:44


Afrika Sahel Bölgesi'ne ilişkin yapılmış birçok araştırma, endişe verici sonuçlar ortaya çıkarıyor. Almanya'daki Bayreuth Üniversitesi'nden coğrafya bilimcisi Martin Brandt, bazı çalışmaların arazilerin yüzde 80'inin verimsiz hale geldiğini gösterdiğini belirtti. Ancak diğer yandan da uydu fotoğraflarında Sahel Bölgesi'nin batısında bitki örtüsünün yeniden geliştiğinin görüldüğüne dikkat çekti. Alman coğrafya bilimcisi Brandt bu olguyu uydu fotoğrafları üzerinden ve aynı zamanda uluslararası bir ekiple Senegal ve Mali'de yerinde inceledi. Brandt, bölgenin farklı gelişimler gösterdiğini tespit etti. Tamemen bozulmuş, tarıma elverişsiz hale gelmiş alanların daha ziyade yeni ağaçlandırılmış ormanlar, yeşil meralar ve tarım arazilerinin yanında olduğunu belirtti.

Bölgelerin aynı şartlar altında neden farklı gelişimler gösterdiklerine yönelik neredeyse hiç bilimsel bulgu olmadığını belirten Martin Brandt, çalışmaları sonucunda, farklı gelişmeler üzerinde yerel halkın etkili olduğunu tespit ettiğini ifade etti. İnsanların, tamemen çaresiz olmadığını belirten Brandt, çok yerel bazda insanların bozulmuş ve elverişsiz olarak sınıflandırılmış alanları bir takım teknikler kullanarak yeniden iyileştirdiklerini gözlemlediklerini belirtti. Alan oluşturmak, alanı yeniden kullanışlı hale getirmek için küçük duvarlar ördüklerini, toprağı verimli hale getirmek için gübre doldurulan çukurlar kazıldığını ifade etti.

Bu gibi tekniklerin yanı sıra Great Green Wall gibi projeler ya da uluslararası organizasyonların birçok ülkedeki geniş alanları ağaçlandırması da önemli katkı sağlıyor. Coğrafya bilimcisi Martin Brandt'a göre daha da önemli olan, hükümet ya da uluslararası organizasyonlardan bağımsız olarak köylerde başlatılan ağaçlandırma girişimleri.

'Birçok çifti ne anlama geldiğini bilmiyor'

Tarım bilimci Paul Abiziou Tchinguilou da, çölleşmeyi engellemedeki en önemli aktörlerin, köylerdeki çiftçiler olduğu görüşünde. Aynı zamanda bölgede çiftçi olan Tchinguilou, Birleşmiş Milletler'de bölgenin iklim değişikliğine nasıl ayak uydurabileceği konusunda danışmanlık yapıyor.

Tchinguilou dayanıklı bitkiler ekmek gibi bilimsel gelişmelerin yanı sıra, daha kısa yağış ve daha uzun kuraklık dönemlerinde çiftçilerin aynı oranda ya da daha fazla hasat elde etmek için kullanabilecekleri bir çok geleneksel teknik olduğunu belirtti.

Alman coğrafya bilimcisi Martin Brandt da çiftçilerin iklim değişikliğine uyum sağlayabilecek tekniklerinin bir sınırı olduğuna dikkat çekiyor. Brandt, aşırı kuraklıklara dayanılarak yapılan tahminlere göre, bir gün hiç yağış olmazsa, büyük bir insanlık felaketiyle karşı karşıya kalınacağı uyarısında buludu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UzmanlarSahel BölgesiBayreuthMartin BrandtBrandtSenegalMaliGreat Green WallPaul Abiziou TchinguilouTchinguilou Birleşmiş MilletlerDeutsche Welle Türkçe Max Borowski

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