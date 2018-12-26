Afrika, en büyük serbest ticaret bölgesi olma yolunda

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) kurma anlaşması, bu ay Güney Afrika ve Togo parlamentolarında da onaylandı. Şubat 2019'daki Afrika Birliği zirvesine dek anlaşmanın yürürlüğe girmesi için şart olan onay sayısına ulaşılması bekleniyor.

Afrika Birliği'ne üye 55 ülkeden 49'unun imzalayıp taraf olmayı kabul ettiği AfCFTA anlaşmasının onay süreci tamamlandığında, Afrika, gümrüksüz bir kıtaya dönüşecek.

Bu da toplam 3 trilyon dolarlık GSYİH'ye sahip 55 ülkenin 1.2 milyarlık nüfusunu kapsayan tek bir pazar anlamına gelecek.

Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Rob Davies, AfCFTA'nın hayata geçmesiyle küresel çapta en büyük serbest ticaret bölgesinin kurulacağına dikkat çekti.

Halihazırda ortalama yüzde 6.2'de seyreden ihracat gümrük vergilerini azaltması beklenen anlaşmanın ithalat gümrük vergilerini kaldırmasıyla Afrika ülkeleri arasındaki ticaretin en az yüzde 52 oranında artması öngörülüyor.

Maden çıkarma ve işlemeye dayalı ihracatı çeşitlendirmeyi amaçlayan anlaşma, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kıta çapında ticaret yaptığı bölgelerin sayısını artırmayı hedefliyor.

Ekonomistlere göre devasa bir birleşik piyasaya gümrük vergisiz erişim imkanı, imalat sanayini ve hizmet sağlayıcılarını teşvik edecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, "Afrika içi ticaretin artmasıyla daha fazla sanayi üretimi, katma değer, istihdam elde etmenin peşindeyiz" dedi.

Serbest Ticaret Bölgesi'nin uygulamaya konulması için en az 22 ülkenin anlaşma ve ek belgelerin onay sürecini tamamlaması gerekiyor. Şimdiye dek 15 ülke onay sürecini tamamladı.

Afrika Birliği'nin Ticaret ve Sanayi Komiseri Albert Muchanga, kalan 7 onay sürecinin Şubat 2019'daki birlik zirvesine dek tamamlanacağına güvenini ifade etti.

2012 yılında gündeme getirilen AfCFTA teklifi için 2015'te taslak oluşturulmaya başlandı. Mart 2018'de Ruanda'da 44 Afrika ülkesinin liderleri anlaşmayı imzaladı. Daha sonra 5 ülke daha anlaşmaya taraf oldu. Ancak Afrika'nın ağır toplarından Nijerya henüz sürece katılmış değil.

AfCFTA'ya taraf ülkeler, ortak para birimi kullanma ihtimalini de değerlendiriyor.