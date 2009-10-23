Afrika dansı İstanbul'da

Dünya Kankoura'ın eski Amerikan Başkanı Bush ile Beyaz Saray'da yaptığı dansı hatırlıyor. Onların sıcak ritimleri Beyaz Saray'da eski Amerikan Başkanı George W. Bush'u etkilemişti.Şimdi İstanbul'a gelen Kankoura "konuşabiliyorsan şarkı söyleyebilir, yürüyebiliyorsan dans edebilirsin" felsefesiyle 26 yıldır yoluna devam ediyor.Tünel Meydanı'nda sembolik bir dans yapan grup ayrıca workshoplara katılacak.Danslarının ruhsal bedensel birçok fayda sağladığını söyleyen ve 35 dansçıdan oluşan grup Türkiye'ye sadece 4 üye ile geldi.Grup iki gün boyunca İstanbul'da ücretsiz atölye çalışması gerçekleştirecek.