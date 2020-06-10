Afrika'da Koronavirüs kaynaklı ölü sayısı artmaya devam ediyor

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 568'e çıktı.

Yeni tip Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 530 artışla 205 bin 520'ye yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı 178 kişi artarak 5 bin 568, iyileşenlerin sayısı ise 92 bin 914'e ulaştı.

Güney Afrika'da 82, Mısır'da 35, Sudan'da 17, Cezayir'de 9, Etiyopya'da 5, Nijerya'da 4 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler, Güney Afrika 52 bin 991, Mısır 36 bin 829, Nijerya 13 bin 464, Cezayir 10 bin 382 ve Gana 10 bin 201 şeklinde sıralandı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1306, Güney Afrika'da 1162, Cezayir'de 724, Sudan'da 389, Nijerya'da 365, Kamerun'da 212 ve Fas'ta 210'a yükseldi.

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.