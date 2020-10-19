Afrika'da IŞİD endişesi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in "yüzde yüz" yenildiğini iddia etse de son aylarda terörist grubun Afrika'da düzenlediği saldırılarda ciddi bir artış gözlemlendi.

5 Ağustos'ta IŞİD'in siyah bayrağını taşıyan teröristler Mozambik'in kuzeyinde stratejik önemdeki liman kenti Mocimboa da Praia'ya karadan ve denizden saldırdı. Bir hafta içinde bu IŞİD üyeleri bütün bölgeyi kontrol altına aldı ve yeni bir "İslami ilin" başkenti ilan etti.

Birkaç gün sonra Nijer'in Koure kentindeki bir zürafa vahşi yaşam bahçesine silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında 6 Fransız insani yardım çalışanı da bulunan sekiz kişi hayatını kaybetti.

The Washington Post, Suriye'deki topraklarını kaybetmesinden iki yıldan kısa süre sonra IŞİD'in bu sefer Afrika'da varlık göstermeye çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Gazete, Afrika'daki radikal İslamcı terör saldırılarındaki artışın Suriye ve Irak'ta yaşananlarla benzerlik gösterdiğini ifade etti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilâtı Direktör Yardımcısı Robert Richer, "IŞİD ölmedi. Biz halifeliği yok ettik, ama şimdi farklı yerlerde baş gösteriyorlar. Fakat artık IŞİD'le mücadele için kurulan bir koalisyonun varlığından söz etmek zor" demişti.