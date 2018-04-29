Afrika, BM'nin yetersiz beslenmeyi bitirme hedefini tutturamadı

Afrikalı çocukların gelişimini köy köy inceleyen araştırmacıların hazırladığı detaylandırılmış haritalar, kıtadaki hiçbir ülkenin yetersiz beslenmeyi 2030 itibarıyla bitirme hedefine ulaşamayacağını ortaya koydu.

Bu, Birleşmiş Milletler (BM) Binyıl Kalkınma Hedefleri'nden biriydi.

İngiltere'de yayınlanan Nature (Doğa) dergisindeki araştırmaya göre, yetersiz beslenme konusunda istenen noktaya gelinemedi belki ancak her ülkede, en az bir bölgede çocukların sağlıklarının gelişmekte olduğu görüldü.

Araştırmanın merkezindeki detaylı haritalar, 2005-2015 yılları arasında 51 Afrika ülkesindeki çocuk gelişimi oranları ile üreme yaşındaki kadınların eğitim seviyesini ortaya koyan iki farklı çalışmadan oluştu.

Bu iki etken, çocuk ölümleri konusundaki en önemli iki gösterge olarak kabul ediliyor.

ABD'deki Washington Üniversitesi'nden Profesör Simon Hay ve ekibi, 5 km'ye 5 km boyutlarındaki alanlardan oluşturulan bir dizi detaylı harita ile bu insan topluluklarının yaşantılarına ilişkin verileri bir araya getirdi. 15 yıl süren çalışmada toplanan verilerden, çocuk gelişimi ve eğitime katılım konularında dikkat çekici bir çalışma ortaya çıkarıldı.

Bu araştırma sonucunda, özellikle Sahraaltı Afrika'da ve kıtanın doğu ve güney bölgelerinde, yetersiz beslenme konusunda aşama kaydedildiği görüldü.

Ülkeden ülkeye görülen farklılıklar ise, büyük eşitsizliklere işaret ediyor.

Nobel Barış Ödüllü Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, haritaları şu sözlerle yorumluyor:

"Özellikle Sahra Çölü'nün kuzeyinde ve Atlas Okyanusu'ndan Kızıl Deniz'e uzanan yarı kurak topraklarda bulunan bazı köylerde çocuklar, yaşlarına göre çok daha kısalar."

Afrika'nın savaş, kıtlık ve açlığın tükettiği kıta olarak uluslararası medyaya yansıdığını vurgulayan Annan, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Bu haritalar bize başka bir hikaye anlatıyor -inatçı bir sorun karşısında ölçülebilir ve devamlı bir ilerlemeye işaret ediyor."

Annan'a göre, Afrika'da ülkeler arası eşitsizliğe rağmen çocuk gelişimi konusunda katedilen mesafe "şaşırtıcı". Bu çalışma ise karar vericilerin harekete geçmesi açısından önemli bir rol üstleniyor:

"Bu haritalar yetersiz beslenmenin kökünü kurutamaz belki ama Afrika ülkelerine daha stratejik davranmaları için fikir verebilir.

"Sağlam verilerin yoksa, kör uçuş yapıyorsun demektir. Görmediğin şeyi de çözemezsin."