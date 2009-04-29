Afrika Birliği önlem planı hazırlamak istiyor

Afrika Birliği, domuz gribinin önlenmesi ve gerektiği takdirde hastalıkla mücadele konusunda plan hazırlamak istiyor.



Afrika Birliği Komisyonu'nun Başkanı Jean Ping, birliğin, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ilgili diğer ortaklarıyla kuş gribi konusuna yoğunlaştığını belirtti.



Ping, henüz domuz gribinden etkilenmeyen kıta için, önlem ya da gerekirse salgınla mücadele planı hazırlamayı umduklarını ifade etti.



Jean Ping, Afrika Birliği'nin sosyal işlerden sorumlu yetkilisi Bience Gawanas'ın, bu konudaki çabaları ve temasları düzenlemekle görevlendirildiğini bildirdi.

