Afrika Birliği'nden aşı şirketlerinin Koronavirüs aşısında patent kaldırması çağrısına destek

Afrika Birliği, ilaç şirketlerine yapılan Covid-19 ilaçları ve aşılarında bazı patentleri kaldırarak yoksul ülkelere aşı ulaştırmayı hızlandırma çağrılarına destek oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü John Nkengasong, fikri mülkiyet transferinin herkes için "kazan-kazan" durumu olacağını söyledi ve küresel sağlık sistemindeki büyük eşitsizliğe çözüm olabileceğini belirtti.

Nkengasong, ilaçlara kısıtlı erişim nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin zor durum yaşadığı kuş gribi pandemisi ve HIV/AIDS'i hatırlattı. Nkengasong "1996 yıllında HIV ilaçları erişilebilir oldu ve gelişmiş ülkelerde ölüm oranlarının ciddi bir şekilde düştüğünü gördük. Ancak bu ilaçların Afrika'da erişilebilir olması 10 yıl aldı. Bu süre boyunca 12 milyon Afrikalı hayatını kaybetti. Fikri mülkiyet transferi herkes için faydalı olacaktır çünkü kimse oturup bu üzücü olayı izlemek istemez. Tarihin doğru tarafında yer almak istiyoruz" dedi.

İlaç ve aşı üretiminin gerçekleştiği Güney Afrika ve Hindistan, geçen yıl Dünya Ticaret Örgütü'ne teklifte bulunarak fikri mülkiyet kurallarının aşı üretimi ve dağıtımını kısıtladığını vurguladı.