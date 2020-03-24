AFP: Türklerin Koronavirüs'le mücadelede gizli silahı kolonya

AFP haber ajansı, Türkiye'de kolonyanın Koronavirüs salgınıyla mücadelede "gizli silah" haline geldiğini yazdı. AFP, yüksek derecede alkol içerdiği için pek çok Türk’ün kolonyayla ellerini ve yüzlerini temiz tutmaya çalıştığını ve böylece virüse yakalanma riskini önlemeyi amaçladığını yazdı.

Türkiye'de ilk resmi Koronavirüs vakasının duyurulmasından sonra pek çok mağazada kolonya kuyrukları oluştuğunu aktaran AFP, salgının yayılmasıyla artık pek çok yerde kolonya stoklarının tükendiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘kolonyanın el dezenfektanı olarak kullanılabileceği’ açıklamasının ardından kolonyaya talebin daha da arttığı kaydedildi.

Türkiye’nin önde gelen kolonya üreticilerinden Eyüp Sabri Tuncer ile de görüşen AFP, firmanın geçen haftalarda on binlerce sipariş aldığını aktardı.