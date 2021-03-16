AFP: Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde anlaşmaya varılamadı

Türkiye ile Yunanistan arasında yürütülen istikşafi görüşmelerin bugün Atina'da yapılan ikinci turunda anlaşmaya varılamadığı belirtildi.

Fransız AFP haber ajansı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın görüşme sonrası yaptığı açıklamada "bu görüşmelere iyi niyetle katıldıkları" ifadesine yer verdi.

İlk görüşme, beş yıllık aradan sonra, Ocak ayında İstanbul'da yapılmıştı. Yunanistan resmi kanalı ERT'ye göre, bir sonraki görüşmenin yeniden İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

Bugünkü görüşmeler dün Türkiye'nin İsrail, Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne (AB) nota vermesinin gölgesinde başladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören, mutabakat muhtırası imzalanan Avrupa Birliği (AB) destekli "EuroAsia Enterkonnektörü" projesinin güzergahının Türkiye'nin karasularından geçmesi nedeniyle İsrail ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlıklarına nota vermişti.