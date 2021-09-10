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Dünya

Lübnan'da 13 ayın ardından kabine kuruldu

Lübnan, 1975-90 arası iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizi yaşıyor

10 Eylül 2021 14:23

İç savaştan bu yana en ağır ekonomik krizin etkisindeki Lübnan'da, 13 ayın ardından yeni hükûmet için kabine kuruldu. 

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Necib Mikati, kabinesini açıkladı.  Başbakan Mikati ile Cumhurbaşkanı Aun, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. 

Temmuz ayında başbakan olmasında uzlaşılan iMikati, hükùmeti kurduğunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri yeniden başlatmaya çalışacağını dile getirmişti.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu. Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede bir yıldan uzun süredir yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi.

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