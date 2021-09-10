Lübnan'da 13 ayın ardından kabine kuruldu

Temmuz ayında başbakan olmasında uzlaşılan iMikati, hükùmeti kurduğunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri yeniden başlatmaya çalışacağını dile getirmişti.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu. Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede bir yıldan uzun süredir yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi.