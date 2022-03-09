2008'den bu yana en üst düzey ziyaret: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi

AFP'nin son dakika haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'ye ulaştı. Herzog, Ankara'ya ulaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafında resmi törenle karşılandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008’den bu yana Türkiye ve İsrail arasında gerçekleşecek en yüksek düzeyli görüşme için Türkiye'ye ulaştı. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.

TIKLAYIN - İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye geleceği uçağın üzerinde "barış" ve "işbirliği" mesajları

Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Erdoğan, sunduğu davette, görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerini tüm yönleriyle gözden geçireceklerini belirtmişti. "Her konuda anlaşmayacağız ancak ilişkilerimizi yeniden başlatmaya çalışacağız" Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda ülkeden ayrılmadan önce basın mensuplarına demeç veren Herzog, "Eşim Michal ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle göreve başladığımdan bugüne yürüttüğümüz diyaloğu geliştirmek üzere, Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye ile ilişkiler, İsrail ve bölgenin çıkarına. Umarım ki bu ziyaret İsrail ve Türkiye arasındaki diyaloğu derinleştirir" dedi.

"Her konuda anlaşmayacağız; şüphesiz İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler, son yıllarda iniş çıkışlar ve o kadar da basit olmayan hadiseler yaşadı" ifadelerini kullanan Herzog, "Ancak ilişkilerimizi yeniden başlatmaya ve ölçülü ve ihtiyatlı bir şekilde ve ülkelerimiz arasında karşılıklı saygı çerçevesinde inşa etmeye çalışacağız" diye konuştu. İsrail Cumhurbaşkanı, "Her zaman Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanların bölgemizde barış içinde yaşayacağı, halklara refah ve mükemmel hayatlar sunacağı vizyonuma vurgu yapıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ziyaretinin İsrail Başbakanı Naftali Bennnett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve bakanlıklarıyla koordine halinde olduğunu aktaran Herzog, "Umarım ki ziyaretimin ardından Türkiye ile ciddi bir süreç, farklı düzeylerde derin bir diyalog başlayacak. Sonunda da, umarım ki ilişkilerimizde ilerleme ve olumlu sonuçlar göreceğiz" diye konuştu.

"Uluslararası düzen sarsılırken, bölgemizde istikrar ve ortaklığın sürdürülmesi iyi ve önemli" diyen Herzog, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaretlerde de buna vurgu yaptığını söyledi.

Öte yandan, Herzog'un uçağının gövdesi, İbranice ve Türkçe 'barış, gelecek, işbirliği' yazılarıyla süslendi.

Anıtkabir'i ziyaret

Herzog, Esenboğa Havalimanı'ndan Anıtkabir’e giderek iki günlük Türkiye gezisine başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulunan Herzog, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

"Büyük liderin bilgeliğini takip ederek ve cesurca işbirliği yolunu seçerek..."

Herzog, Anıtkabir Özel Defteri’ne İngilizce olarak şu mesajı yazdı:

“Büyük vizyoner Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümsüzleştiren bu tarihi mekânı ziyaret etmek bir ayrıcalık. Bu büyük liderin bilgeliğini takip ederek ve cesurca işbirliği yolunu seçerek birçok meyvayı daha güvenli ve daha istikrarlı bir dünya için, milletlerimiz, inançlarımız, bölgemiz ve dünya için birlikte toplamayı dilerim.”

Herzog, eşi Michal Herzog ile birlikte Atatürk Müzesini de gezdi.