İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye geleceği uçağın üzerinde "barış" ve "işbirliği" mesajları

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008’den bu yana Türkiye ve İsrail arasında gerçekleşecek en yüksek düzeyli görüşme için Ankara'ya doğru yola çıkıyor.

Gazeteci Barak Ravid, Twitter hesabından Türkiye’ye gelmek üzere yola çıkacak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un uçak önünde bir fotoğrafını paylaştı. Herzog’un uçağı üzerinde Türkçe “Barış” ve “İşbirliği” ifadelerinin yer alması dikkati çekti.

Herzog, iki günlük Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Ankara’da görüşecek.

Herzog'un ziyareti, Ukrayna krizi ile eş zamanlı olarak gerçekleşmesi açısından da yakından izleniyor.