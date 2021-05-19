AB, Koronavirüs'e karşı iki doz aşı olan turistlere sınırları açma kararı aldı

Avrupa Birliği Koronavirüs'e karşı iki doz aşı olan turistlere sınırlarını açma kararı aldı.

AFP'nin AB kaynakları, üye ülkelerin Koronavirüs'e karşı tamamen aşı olmuş turistlere sınırlarını yeniden açmak konusunda anlaştığını aktardı.

27 AB ülkesinin büyükelçileri, Avrupa Komisyonu'nun 3 Mayıs'ta sunduğu, 'güvenli ülke' kriterlerini genişleten ve tamamen aşılanan turistleri ülkelere alan tasarıyı onayladı.

Yeni 'güvenli ülkeler' listesinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, Britanya ve birkaç ülke daha güvenli ülkeler arasına girecek. Öte yandan Avrupa Birliği'nden bir diplomat, Britanya'daki Hindistan varyantı vakalarının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Şu anki kısıtlamalar çerçevesinde, Avustralya, İsrail ve Singapur'un aralarında bulunduğu 7 ülke aşı şartı olmadan AB ülkelerine seyahat edebiliyor.

Yeni kriterlere göre, bir ülkede son 14 günde 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının en fazla 75 olması gerekiyor. Vaka artışının stabil veya düşmekte olması ve yeterli derecede Covid-19 test yapılması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen ayın sonunda The New York Times'a verdiği demeçte, Avrupa İlaç Kurumu (EMA) onaylı aşıları yaptıranların AB ülkelerine seyahatinin ve serbest dolaşımını mümkün olacağını ifade ederek "27 üye devletin tümü, EMA tarafından onaylanan aşıları yaptıran herkesi koşulsuz olarak kabul edecektir” demişti. AB'nin ilaç düzenleyicisi tarafından şimdiye dek Pfizer /BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson ve AstraZeneca/Oxford'un aşıları onaylandı.

EMA, Sinovac ve Sputnik V aşıları için incelemesini sürdürüyor.