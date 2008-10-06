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Yaşam

AFP: 2 askerin cesedi PKK'da

Aktütün Karakolu'na yönelik terör saldırısında kaybolan 2 askerin cesetlerinin PKK'nın elinde olduğu öne sürüldü

06 Ekim 2008 03:00

Aktütün Karakolu'na yönelik terör saldırısında kaybolan 2 askerin cesetlerinin PKK'nın elinde olduğu öne sürüldü

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Aktütün Jandarma Sınır Karakolu yakınlarındaki Bayraktepe’de 15 Türk askeri şehit düşmüştü. İki Türk askerinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı. Şimdi Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre terör örgütü PKK iki Türk askerinin cesedinin kendi ellerinde olduğunu iddia etti.

Haberde çatışma sonrasında PKK'lı teröristlerin iki Türk askerinin cesedini kaçarken birlikte götürdükleri belirtildi. AFP'nin haberinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki askerin kayıp olduğunu daha önce açıkladığı da hatırlatıldı

Kayıp askerlerin cesedi bulundu

Şehitlere vefat ilanı

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