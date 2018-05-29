Afjet Afyonspor'a coşkulu karşılama

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'e yükselen Afjet Afyonspor kafilesi kentte büyük coşkuyla karşılandı. Sahura kadar süren kutlamalara yüzlerce mor beyazlı taraftar katıldı.

TFF 2\'nci Lig Play-Off finalinde 27 Mayıs\'ta Sakaryaspor\'u 2-1 yenerek Spor Toto 1\'inci Lig\'e yükselen Afjet Afyonsporlu kafile dün gece kente geldi. Mor beyazlı kafileyi Anıtpark önünde çok sayıda taraftar karşıladı. Afjet Afyonsporlu futbolcular şampiyonluk kupasını taraftarıyla paylaştı. Yağışa aldırış etmeyen yüzlerce taraftar, kutlamanın yapılacağı alanı doldurdu. Kutlama için meydana sahne kurulurken, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek sahneye çağrılarak taraftarı selamladı.

Daha sonra şampiyonluk kupası, sahnede bulunan futbolcu, yönetici ve teknik heyet tarafından havaya kaldırıldı. Afjet Afyonsporlu futbolcular, şampiyonluk kupasını kaldırırken büyük sevinç yaşadı. Görsel şovlar ve havai fişek gösterilerinin de yer aldığı kutlamalara futbolcular ve teknik heyetin ailelerinin yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Milletvekili Hatice Özkal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da katıldı. Vali Tutulmaz ve Başkan Çoban birlikte kupayı kaldırdı.

\"5 YILDA 1\'İNCİ LİG\'E ÇIKTIK\"

Şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden Afjet Afyonspor Kulübü Başkanı Salih Sel, hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara övgüler yağdırdı. Takımın kurulduğu günden günümüze kadar olan süreçte geçen mücadele ve hedeflerden bahseden Sel, \"Büyük bir destek vererek takımı 5 yılda 1\'inci Lig\'e çıkardınız. Bu desteklerinizle inşallah Süper Lig\'e de çıkacağız. Biz bu kulübü kurarken \'10 yılda Süper Lig\'e çıkacağız\' demiştik. Ama biz 5 yılda 1\'inci Lig\'e çıktık. 5 yıl daha var önümüzde Süper Lig\'e çıkmak için. Biz bu 5 yıl dolmadan da Süper Lig\'e çıkmayı başaracağız diye düşünüyorum. Hiç kimse tek başına bir şey yapamaz. Bu bir ekip işidir. Bir gönül işidir. Biz teknik heyet, yöneticiler, futbolcular ve taraftar bir bütün olduğumuz için bugün başarılı olduk\" dedi.

\"HİÇBİR ZAMAN UMUTSUZLUĞA DÜŞMEDİK\"

Takım kaptanı Türker Toptaş\'ın doğum günü dolayısıyla pasta kesildi. Toptaş, şampiyonluğu tüm Afyonkarahisar halkına hediye etti. Toptaş, \"Sezon çok zor geçti. Ama biz takım olarak, kulüp olarak, seyirci olarak bu başarıya inanmıştık. Biraz uzun yollu oldu. Başarı, Play- Off maçlarının ardından kazanıldı. Ama Allah yanımızdaydı. Bunu başardık, bütün Afyon\'a hayırlı olsun. Bu duygunun tarifi anlatılamaz. İnşallah bu şehir Süper Lig\'i de hak ediyor. Nasip olursa oraları da görecek. Takım arkadaşlarımın eline, yüreğine sağlık. İlk golü attığımda çok mutlu oldum. Maçı çevireceğimize inancımız arttı. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedik ve başardık\" diye konuştu.

Öte yandan kutlamalar sahura kadar devam ederken, taraftarlar ve futbolcular, \"Bir şarkısın sen\" parçasını birlikte söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Taraftarlardan detay

- Kupa kaldırılırken detay

- Burhanettin Çoban ve Mustafa Tutulmaz\'ın kupa kaldırırken detayları

- Futbolcular ve taraftarlar şarkı söylerken detay

- Başkan Sel\'in konuşması

- Takım kaptanı Türker\'in konuşması

(FOTOĞRAFLI)

