T24 LogoT24 Logo
Spor

Afjet Afyonspor, Serhat Güller ile prensipte anlaştı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, teknik direktörlük için Serhat Güller ile prensip anlaşmasına vardı

14 Kasım 2018 19:48

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -
SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, teknik direktörlük için Serhat Güller ile prensip anlaşmasına vardı.
Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik sorumlu Serhat Gülpınar ile yollarını ayıran Afjet Afyonspor, son olarak Pendikspor\'u çalıştıran Serhat Güller ile prensip anlaşmasına vardı. Afjet Afyonspor Kulübü\'nün yapılacak görüşmelerin ardından Serhat Güller ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 
Daha önce Boluspor, Altay ve İnegölspor\'u da çalıştıran Serhat Güller, 2001 yılında sonlandırdığı futbolculuk hayatında ise İnegölspor, Galatasaray, Ankaragücü ve Karşıyaka gibi kulüplerde futbol oynadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR DHA SPOR TotoAfjet AfyonsporSerhat GüllerSonSerhat GülpınarPendiksporAfjet Afyonspor KulübüBoluspor AltayGalatasaray AnkaragücüKarşıyaka
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24