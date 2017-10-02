Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor: 2-1

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
STAT: Afyonkarahisar Kocatepe Stadı
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Salim Şenlıer, Segah Tunçkol
AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan- (xx) Türker Toptaş (xx), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xxx), Samet Cantürk (xx), Nazmi Candoğan (xx), Ali Kılıç (Dk.74 Erdi Zengin x), İsmet Benli (xx), Aykut Uluç (xx), Oltan Karakullukçu (xxx), Murathan Buruş (xx) (Dk.58 Tugay Adamcıl x)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram Olgun (xx)- Cihan Can (xx), Veli Çetin (xx), Taşkın Çalış (xx), Mustafa Şen (xx), Samet Günhan (xx) (Dk.68 Eren Açıkgöz x), Yasin Güreller (xxx), Murat Erdemir (xx) (Dk.84 Tayfun Aydoğan), Semih Ceylan (xx), Samed Ali Kaya (xx), Kerem Bulut (xx) (Dk.90 Uğur Erdoğan)
GOLLER: Dk.30 Yasin Yener, Dk.81 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor), Dk.73 Yasin Güreller (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: İsmet Benli (Afjet Afyonspor), Cihan Can, Taşkın Çalış, Mustafa Şen (Menemen Belediyespor)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup\'ta Afjet Afyonspor kendi evinde karşı karşıya geldiği Menemen Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.
30’uncu dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Nazmi’nin ortasında savunmanın arasından topa dokunan Yasin Yener golü kaydetti: 1-0.
73’üncü dakikada gelişen Menemen atağında Mustafa Şen’in kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topa son dokunan Yasin Güreller golü attı: 1-1.
81’inci dakikada gelişen Afyonspor atağında Türker’in kullandığı taçta 6 pas içinde yerde kalan Oltan oluşan karambolde yattığı yerden vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma Afjet Afyonspor\'un galibiyetiyle sonuçlandı.
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