Afjet Afyonspor, İstanbulspor maçına hazırlanıyor

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de mücadele eden Afjet Afyonspor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksinde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Afjet Afyonspor, ligin ilk maçında deplasmanda İstanbulspor\'a konuk olacak. Afjet Afyonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını günde tek antrenmanla sürdürüyor. Taktik, kondisyon ve top çalışması yapan mor-beyazlı ekip, İstanbulspor karşısında puan ve puanlarla dönmeyi hedefliyor.

\'OYUNCULARIMIZ YÜZDE YÜZ HAZIR\'

Teknik direktör Serhat Gülpınar, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran\'da başladıklarını belirtti. 45 gündür antrenman yaptıklarını kaydeden Gülpınar, \"Geçen yıl takımda bulunan 14 futbolcuyla yolumuza devam ediyoruz. 8 yeni oyuncu alarak kadromuzu güçlendirdik. Yeni gelen oyuncularımızla bir uyum yakalamaya çalıştık. Bu anlamda çok şükür işler istediğimiz gibi gitti. Son hazırlık maçımızı Denizlispor\'a karşı oynadık. Planlama adına her şey istediğimiz gibi oldu. Takımın performansından memnunum. Bazı oyuncularımız yüzde 100 hazır değil. Genel itibari ile lige hazırız\" dedi.

İSTANBUL\'DA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ

Ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacakları İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Gülpınar, \"Maç periyotuna girdiğimiz için haftada her gün tek antrenmana düştük. Yoğun bir antrenman temposundan çıktık. Gündem çift idman yaptık genelde. Pazar günü İstanbul\'a gideceğiz ve pazartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacağız. İnşallah istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp üç puanla dönebilirsek lige iyi bir başlangıç yapmış olacağız\" dedi.

YABANCI OYUNCULAR KADROLAR YER ALACAK

Teknik direktör Gülpınar, ilk 11\'in belli olmaya başladığını, belki bir oyuncuda değişikliğe gidebileceğini söyledi. Genel anlamda ilk 11\'i netleştirdiğini kaydeden Serhat Gülpınar, yabancı oyuncuların da kadroda olacağını ifade etti.

Afjet Afyonkarahisar- İstanbulspor maçı 13 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45\'te oynanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kalecilerin çalışmalarından detay

-Futbolcular top çalışması yaparken

-Teknik direktör Gülpınar\'dan detay

-Antrenmandan genel detay

-Serhat Gülpınar\'ın açıklamaları