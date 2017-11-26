Afjet Afyonspor ile Bucaspor maçı sonrası olaylar çıktı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig\'de oynanan Afjet Afyonspor ile Bucaspor karşılaşması sonrası olaylar çıktı. 4 kişinin yaralandığı olaylara polis, jandarma ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta bugün Afyonkarahisar Şehir Stadyumu\'nda oynanan Afjet Afyonspor ile Bucaspor maçı öncesi bir grup Bucaspor taraftarı alkollü oldukları gerekçesiyle stada alınmadı. Burada polisle taraftarlar arasında küçük bir arbede yaşandı. Karşılaşmanın son dakikalarında ise meşalelerin yakıldığı Bucaspor tribünlerinden duman yükselmesi Afjet Afyonsporlu taraftarların tepkisine neden oldu.

Afjet Afyonspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından Bucaspor taraftarları bulundukları tribündeki koltukları sökerek stadın dışına atmaya başladı. Stat dışındaki Afyonspor taraftarları da karşılık verince olay büyüdü. Stat içindeki Bucaspor taraftarları söktükleri koltukları dışarıdaki Afyonsporlulara, dışarıdaki grup da ellerine geçirdikleri taş ve benzeri maddeleri Bucasporlulara attı.

Olaylar sırasında Bucaspor taraftarlarının otobüslerine taşlı sopalı saldırıda bulunulurken, araçlarda hasar oluştu. Polis, jandarma ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olaylar yaklaşık 1 saat sürdü. Afjet Afyonspor taraftarlarını bölgeden uzaklaştıran güvenlik güçleri, Bucaspor taraftarlarını bir süre statta tuttu. Daha sonra otobüslerine bindirilen Bucaspor taraftarları güvenlik güçlerinin eskortluğunda şehirden çıkarıldı.

Çıkan olaylarda 4 kişi yaralandı. 112 ekipleri tarafından yaralılara ayakta müdahale edildi. Olaylarla ilgili Bucaspor taraftarlardan 1 kişi gözaltına alındı.

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HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)