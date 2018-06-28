AFJET Afyonspor hazırlıklara başladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

Geçen yıl 2\'nci Lig\'de mücadele eden ve Play-Off müsabakası sonucu Spor Toto 1\'inci Lig\'e yükselen Afjet Afyonspor, yeni sezonun hazırlıklarına kendi tesisleri olan Kocatepe\'de başladı. Genel menajer İbrahim Çelik ve teknik direktör Serhat Gülpınar himayesinde yeni sezona başlayan Afjet Afyonspor\'da yeni transferler de sahaya indi. Kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman ile başlayan mor- beyazlı ekip daha sonra topla çalışmalarını sürdürdü. Afjet Afyonspor\'da 27 futbolcu antrenmanlara katıldı. Taraftarlar da yeni sezon hazırlığı yapan takımı yalnız bırakmadı.

\"GÜZEL BİR TAKIM OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

Genel menajer İbrahim Çelik, güzel bir takım oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Çelik, \"Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız ile iyi çalışarak ve takıma katkı sağlayarak sürdüreceğiz. Bunun yanında transferlerle ilgili bir durum var. Bizimle beraber olan ve ayrılan arkadaşlar olacak. Bunun için de Afyonspor için en güzel neyse onu layıkıyla çalışarak inşallah Afyonkarahisar\'ımıza hayırlı ve güzel bir takım oluşturmak istiyoruz. Antrenmanlara 27 oyuncu ile başladık. 6 tane kendi alt yapımızdan çıkarttığımız genç arkadaşımız var. Bunların 4\'ü ile ilgili profesyonel olması yönünde bir çalışmamız var. İnşallah onları da en kısa zamanda imza attırarak kamuoyuna bilgilendireceğiz. Şu anda her şey güzel\" dedi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ve en kısa zamanda netleştirecekleri oyuncular olduğunu aktaran Çelik, \"Son olarak İnegölspor\'dan Enes Ata ile anlaştık. Daha önce Mehmet Sedef ile anlaştık. Prensipte anlaştığımız Sinan Özkan var. Onun gelmesini bekliyoruz. Şu anda yolda olan bir yabancı oyuncu arkadaşımız var. Onu da sonlandırmak üzereyiz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Afyon\'a ve Afyonspor\'a layık olabilecek bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

\"KADROMUZU KORUYORUZ\"

Teknik direktör Serhat Gülpınar, mevcut kadroya takviyeler yapmak istediklerini kaydederek, ligin deneyimli takımlarıyla da hazırlık maçları oynayacaklarını anlattı. Gülpınar, şunları söyledi:

\"Mevcut bir kadromuz var. Bu kadroya hem yerli ve hem yabancı anlamında takviyelerimiz olacak. Bugün itibariyle yeni sezon hazırlıklarımıza başlamış olduk. Bölgesel avantajımızdan dolayı kamp sezonunu burada geçireceğiz. Yapabildiğimiz kadar hazırlık maçı yaparak sezon başını iyi bir şekilde geçirmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda bu ligde olan ve bu ligin deneyimli takımlarına karşı hazırlık maçları planlıyoruz. Mevcut kadromuza bu ligi bilen hem yerli hem de yabancı takviyelerle de inşallah sezon başına kadar eksiklerimizi tamamlayarak gidermeyi düşünüyoruz. Şu anda 13 oyuncumuz ile devam ediyoruz. Ligin genelinde de geçen sene 13, 14 ve 15 oyuncu ile gelmiştik. Bu oyuncularımıza güvendiğimiz ve ligi kaldırabileceklerinden dolayı bu oyuncularla tekrar devam ediyoruz. O anlamda da sıkıntımız yok. Bizim en önemli avantajımız birlik, beraberlik ve birbirini tamamlayan oyuncu grubuna sahibiz. Bu da bizim için çok büyük bir artı ve başarı için etken oluyor. Bu ligi bilen hem yerli hem yabancı takviyelerle bir Afyonspor oluşturmaya çalışacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İbrahim Çelik\'in açıklamaları

-Serhat Gülpınar\'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)