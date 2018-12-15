Afjet Afyonspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 0-4

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

STAT: Zafer Stadı

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Özgür Ertem (xxx), Kamil Çetin (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Oleksandra Rybka (xx)- Türker Toptaş (xx), Renota Arapi (xx), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xx), Sinan Özkan (xx)(Dk.46 Aykut Uluç xx), Nazmi Candoğan (xxx), Taşkın İlter (xx)(Dk.73 Onur Ramazan Toprak x), Oltan Karakullukçu (xx), Ersel Aslıyüksek (xxx), Erdi Zengin (xx)(Dk.46 Ali Kılıç x)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner Şahin (xxxx)- Kadir Bekmezci (xxx), Andreas Tatos (xxx), Adem Alkaşi (xxx), Moussa Bagayoko (xxx)(Dk.90 Erhan), Ali Fırat Okur (xx)(Dk.86 Serkan Kurtuluş x), Lamine Diarra (xxxx), Mehmet Yiğit (xxxx), Emre Öztürk (xxx), Orhan Şam (xxx), Kadir Taşoğlu (xxx)(Dk.60 Ahmet Aras xxx)

GOLLER: Dk.3 Mehmet Yiğit, Dk. 29 Diara, Dk. 67 ve 73 Ahmet Aras (Tetiş Yapı Elazığspor

SARI KARTLAR: Ersel Aslıyüksek ve Ali Kılıç (Afjet Afyonspor), Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor)



Spor Toto 1. Lig\'in 16\'ncı haftasında Afjet Afyonspor evinde konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor\'a 4-0 mağlup oldu.

Maça ev sahibi Afjet Afyonspor maçladı.

3\'üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında savunmadan seken topu önünde bulan konuk ekip futbolcusu Mehmet Yiğit\'in yerden vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

9\'uncu dakikada sol kanattan Tatos ile serbest vuruş kullanan Tetiş Yapı Elazığspor\'da ceza alanı içerisinde kafayı vuran Ali Fırat oldu. Ali Fırat\'ın vuruşunda kaleci Rybka topu kornere çeldi.

29\'uncu dakikada ceza alanına Tatos ile duvar pası yaparak giren Bagayoko\'nun vuruşunda kaleci Rybka topu çeldi ancak boşta kalan topa dokunan Lamine Diarra farkı 2\'ye çıkardı: 0-2.

44\'üncü dakikada ilk ciddi atağını geliştiren Afjet Afyonspor\'da ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Ersel kaleye sert ve düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Soner topu köşeden tokatlayarak kornere çeldi.

45\'inci dakikada sol kanattan Yasin\'in ceza alanına gönderdiği ortaya kale sahası içinde Oltan dokunamadı ve top auta gitti.

İlk 45 dakikanın kalan bölümlerinde skor değişmedi ve konuk ekip Tetiş Yapı Elazığspor soyunma odasına 2-0 önde girdi.

50\'nci dakikada Afjet Afyonspor\'da Türker\'in sağ kanattan ceza alanı uzak köşesine yaptığı ortada topu kontrol eden Aykut iki rakibi arasından kurtardıktan sonra sert bir vuruş yaptı. Topu aynı güzellikte tokatlayan Soner mutlak golü önledi.

61\'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Aykut topu sağına çekerek kaleyi karşıdan gören noktadan sert bir şut attı ancak top az farkla auta gitti.

64\'üncü dakikada gelişen Tetiş Yapı Elazığspor atağında sol kanattan Tatos\'un ceza alanına gönderdiği topla buluşan Lamine Diarra\'nın vuruşunda kaleci Rybka topu çıkarttı. Boşta kalan topu kaleye gönderen Kadir Bekmezci\'nin vuruşu üstten auta gitti.

67\'nci dakikada kısa paslarla ceza alanı içerisine giren Tetiş Yapı Elazığspor\'da Tatos\'un pasında topa son dokunan isim oyuna sonradan dahil olan Ahmet Aras oldu ve farkı 3\'e çıkardı: 0-3.

73\'üncü dakikada Tetiş Yapı Elazığspor\'un hızlı gelişen atağında Lamine Diarra savunma arkasına sarkarak ceza alanına girdi ve topu soldan gelen Ahmet Aras\'a bıraktı. Ahmet Aras da topu boş kaleye gönderdi: 0-4.

Karşılaşma Tetiş Yapı Elazığspor\'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

FOTOĞRAFLI