Afjet Afyonspor - Siirt Özel İdarespor: 2-1

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

STAT: Afyonkarahisar Zafer

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Muhammet Yumak (xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx) - Renato Arapi (xxx), Mehmet Güven (xxx)(Dk. 80 Ersel Aslıyüksek), Timuçin Aşçıgil (xx)(Dk. 36 Taşkın İlter xxx), Abdülkadir Kuzey (xxx), Enes Ata (xxx), Nazmi Candoğan (xxx), Ali Kılıç (xxx), İsmet Benli (xxx), Mendy (xxx), Erdi Zengin (xx)(Dk.46 Türker Toptaş xx)

SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR: Ahmet Taş (xxx) - Muhammet Ekrem Kurt (xx), Resul Timurlenk, (xx), Turgut Delen (xx), Okan Avcı (xxx), Harun Koç (xxx)(Dk. 88 Muhammet Ali Can Kerçek), Mehmet Şirin Soydan (xx)(Dk. 79 Uğur Keskin x), Samuel (xx), Burhanettin Sever (xx)(Dk. 68 Ali Ömür x), Muhammed Akif Sevinç (xxx), Yunus Kerçek (xxx)

GOLLER: Dk. 2 Mendy, Dk. 44 Abdülkadir Kuzey (Afjet Afyonspor), Dk. 35 Muhammet Akif Sevinç (Siirt İl Özel İdarespor)

SARI KARTLAR: İsmet Benli (Afjet Afyonspor) - Mehmet Şirin Soydan, Muhammet Ekrem Kurt (Siirt İl Özel İdarespor)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur karşılaşmasında Bölgesel Amatör Ligi 1\'inci Grupta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor’u evinde 2-1 mağlup ederek 4\'üncü tura yükseldi.

2\'nci dakika Afjet Afyonspor atağında sağ kanattan Enes Ata\'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Mendy kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

35\'inci dakikada Siirt İl Özel İdarespor\'da Yunus Kerçek\'in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Muhammet Akif Sevinç topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

44’üncü dakikada Afjet Afyonspor\'da Taşkın İlter\'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortayı Mehmet Güven, Abdülkadir Kuzey\'in önüne bıraktı. Kuzey de topu ağlarla buluşturarak takımı 2-1 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı Afjet Afyonspor\'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

52’nci dakikada Siirt İl Özel İdare atağında Yunus Kerçek\'in pasıyla topla buluşan Harun Koç kaleci Bekir Demircan ile karşı karşıya kaldı. Harun Koç\'un kaleye gönderdiği topa ayak koyan İsmet Benli mutlak golü engelledi.

74\'üncü dakikada Afjet Afyonspor kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan İsmet Benli\'nin topunu kaleci Ahmet Taş kornere tokatladı.

90\'ıncı dakikada Afjet Afyonsporlu Ersel Siirt İl Özel İdaresporlu Muhammet Ekrem Kurt tarafından ceza sahası içerisinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Abdülkadir\'in kullandığı penaltıyı kaleci Ahmet Taş kornere gönderdi.

Maçta başka gol olmayınca Afjet Afyonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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