Afjet Afyonspor - Kardemir Karabükspor: 5-0

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

STAT: Afyonkarahisar Zafer

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Kemal Mavi (xx), Çetin Öncel (xx)

AFJET AFYONSPOR: Oleksandra Rybka (xxx) - Türker Toptaş (xxx), Bayram Çetin (xxxx), Yasin Yener (xxxx), Enes Ata (xxx)(Dk.60 Ersel xx), Mehmet Sedef (xxx), Nazmi Candoğan (xxxx)(Dk.84 Ali Kılıç), Taşkın İlter (xxxx), İsmet Benli (xxx), Oltan Karakullukçu (xxxx)(Dk.82 Sinan Özkan), Bernard Mendy (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan Kaçar (xxx)- Ahmet Karadayı (xx), Abdullah Sezgin (xx)(Dk.46 Arif x), Ali Kemal Yılmaz (xx), Can Sıkılmaz (xx), Sezer Gündüz (xx), Yusuf Akbulut (xx), Batuhan Kurt (xx), Cihan Aydın (xx)(Dk.60 Fatih Kızılay x), Berk Kervankıran (xx), Melih Berat Arslan (xx)(Dk.77 Toykan x),

GOLLER: Dk.36 Yasin Yener, Dk.47 Oltan Karakullukçu, Dk.58 ve Dk.81 Nazmi Candoğan, Dk.70 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Taşkın İlter (Afjet Afyonspor)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ligin 8\'inci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor\'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Karşılaşma öncesi geçen günlerde Batman\'da yaşanan hain terör saldırısı sonrası şehit olan 8 askerimiz için saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu sonrası taraftarlar \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları attı.

11\'inci dakikada Afjet Afyonspor, Yasin ile yakaladığı kontra atakta topla bulaşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Oltan Karakullukçu, topu kalecinin üzerine göndererek mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

15\'inci dakikada Afjet Afyonspor\'da Nazmi Candoğan sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek kaleye gönderdiği top direğe çarparak dışarı çıktı.

16\'ncı dakikada Afjet Afyonspor\'da Türker Toptaş\'ın ceza saha sahasına gönderdiği top Abdullah\'ın eline çarptı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Oltan\'ın topunu kaleci Furkan Kaçar kornere attı.

25\'inci dakikada Afjet Afyonspor\'da Yasin\'in kullandığı kornere ceza sahası içerisinde Taşkın İlter\'in kafa vuruşunu kaleci Furkan Kaçar kornere tokatladı.

36\'ncı dakikada Afjet Afyonspor atağında ceza sahası içerisine gelen topa Enes\'in vuruşunda savunmadan seken topu takip eden Yasin Yener, sert bir vuruşla golünü attı: 1-0.

İlk yarı Afjet Afyonspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47\'nci dakika Afjet Afyonspor\'da Mehmet Sedef\'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Yasin\'den seken topu Oltan Karakullukçu ağlara gönderdi: 2-0.

58\'inci dakikada Afjet Afyonspor\'da Yasin Yener\'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Bayram kafayla topu Nazmi Candoğan gönderdi. Nazmi\'nin kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

70\'inci dakikada Afjet Afyonspor\'da Yasin\'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine gönderdiği topa kafa vuran Bayram Çetin, topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi: 4-0

81\'inci dakikada Afjet Afyonspor\'da Yasin\'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Furkan Kaçar\'ın elinden kaçırdığı top Mendy\'nin önünde kaldı, Mendy\'nin vuruşunda savunma oyuncusundan seken top Nazmi Candoğan\'na geldi. Rakibinden topu kurtaran Nazmi Candoğan, kendisinin 2, takımının ise 5\'inci golünü kaydetti: 5-0.

Maçta başta gol olmayınca Afjet Afyonspor sahadan 5-0 galip ayrıldı.

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