Afjet Afyonspor - Hatayspor: 1-2

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA)

STAT: Zafer Stadyumu

HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Erkan Akbulut (xx), Soner Maraş (xx)

AFJET AFYONSPOR: Oleksndra Rybka (xx) - Türker Toptaş (xxx), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xx), Mehmet Güven (xx), Abdülkadir Kuzey (xx) (Dk. 55 Oltan Karakullukçu x), Mehmet Sedef (xx), Taşkın İlter (xx), İsmet Benli (xx), Aykut Uluç (xx) (Dk. 67 Sinan Özkan xx), Ersel Aslıyüksek (xx) (Dk. 75 Onur Ramazan Toprak x)

HATAYSPOR: Akın Alkan (xx) - Kubilay Sönmez (xxx), Selim Ilgaz (xxx) (Dk. 46 Hamza Gür xx), Gökhan Karadeniz xxx) (Dk. 90+4 Soner Örnek), Yılmaz Özeren (xxx), Mesut Çaytemel (xxx), Sadi Karaduman (xxx), Sinan Kurumuş (xxx) (Dk. 90+1 Hamidou Maiga), Yusuf Abdioğlu (xxx), Murat Paluli (xxx), Caner Hüseyin Bağ (xxx)

GOLLER: Dk. 79 (P) Sinan Özkan (Afjet Afyonspor) - Dk. 55 Gökhan Karadeniz, Dk. 72 Sinan Kurumuş (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Abdülkadir Kuzey, Türker Toptaş (Afjet Afyonspor) - Yusuf Abdioğlu, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Hatayspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 12\'nci haftasında Afjet Afyonspor sahasında Hatayspor\'a 2-1 mağlup oldu. Afjet Afyonspor taraftarları Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 80\'inci yılı dolayısıyla \'Kasımda Aşk başkadır, çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır\' pankartı açtı.

2\'nci dakikada Afjet Afyonspor\'un kazandığı köşe vuruşunda Yasin yanındaki Türker\'e pasını gönderdi. Türker\'in ceza alanına yaptığı ortaya Mehmet Güven kafa vurdu ancak köşeye giden topu Akın kornere çeldi.

20\'nci dakikada sol kanattan İsmet Benli\'nin ceza sahası içerisine gönderdiği topa Yasin\'in kafayla vuruşu kaleci Akın\'da kaldı.

27\'nci dakikada ceza yayı dışından Yasin\'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak barajın üzerinden auta çıktı.

34\'üncü dakikada Hatayspor\'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Gökhan Karadeniz\'in topu farklı şekilde auta çıktı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

55\'inci dakikada Hatayspor Gökhan Karadeniz ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Caner\'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu kaleci Rybka uzaklaştırmaya çalışırken, dönen topla buluşan Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

72\'nci dakikada Hatayspor, Caner ile kontra atağa çıktı. Caner\'in ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Sinan Kurumuş takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti: 0-2.

75\'inci dakikada ceza sahası içerisine Hatayspor kalecisi Akın Alkan\'ın Oltan Karakullukçu\'ya yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

79\'uncu dakikada penaltıyı kullanan Sinan Özkan topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

85\'inci dakikada Onur Ramazan Toprak\'ın ceza sahasına gönderdiği topa kafa vuran Oltan\'ın vuruşu kaleci Akın\'da kaldı.

Maç Hatayspor\'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşma sonrası futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Saha bir anda karışırken teknik heyet ve idareciler futbolcuları sakinleştirmeye çalıştı.

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