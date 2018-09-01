Afjet Afyonspor - Boluspor: 0-1

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

STAT: Zafer Stadı

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Samet Çavuş (xx), Kemal Elmas (xx)

AFJET AFYONSPOR: Oleksandr Rybka (xx) - Türker (xxx), Renato Arapı (xx), Bayram Çetin (xx), Yasin Yener (xxx), Onur Ramazan Toprak (xx) (Dk.72 Ersel xx), Nazmi Candoğan (xx), Ali Kılıç (xx) (Dk.46 Timuçin xx), İsmet Benli (xx), Aykut Uluç (xx) (Dk.57 Mendey xx), Oltan Karakullukçu (xx)

BOLUSPOR: Gökhan Değirmen (xx) - Mamadou Diarra (xxx), Umut Gündoğan (xxx)(Dk.79 Melih x), Chukwuma Emmanuel (xxx), İshak Çakmak (xx), Uğur Akdemir (xx), Ufuk Budak (xxx), Özgün Can Özcan (xx)(Dk.87 Mustafa Batuhan), Guido Koçer (xx) (Dk.70 Burak Asan), Ümit Kurt (xxx), Mustafa Durak (xxx)

GOL: Dk.6 Ümit Kurt (Boluspor)

SARI KARTLAR: Nazmi, Mendey (Afjet Afyonspor) - Diarra, Burak Asan (Boluspor)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, evinde Boluspor\'a 1-0 mağlup oldu.

5\'inci dakikada sağ kanattan Akabueze\'nin ortasına Özgür Can kafayı vurdu kaleci Rybka\'nın vuruşunda top kornere çıktı.

6\'ncı dakikada Mustafa Durak\'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında boş kalan Ümit Kurt\'un sol ayak içiyle yaptığı yarım volede top ağlarla buluştu: 0-1

24\'üncü dakikada gelişen Afyet Afyonspor atağında Oltan ile girdiği duvar pası sonrasında topu önünde bulan Bayram\'ın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

50\'nci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Oltan\'ın ara pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Onur Ramazan\'ın sert şutunda top İshak\'a çarpıp kornere çıktı.

55\'inci dakikada Özgür Can ile bu kez duvar pasına giren Guido Koçer\'in plase vuruşunu kaleci Rybka kornere çeldi.

82\'nci dakikada Afjet Afyonspor atağında Yasin\'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Nazmi\'nin sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top farklı şekilde auta gitti.

90\'ıncı dakikada Akabouze\'nin içeriye çevirdiği topla kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Batuhan\'ın vuruşu kaleci Rybka\'da kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Boluspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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