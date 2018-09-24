Afjet Afyonspor - Balıkesirspor Baltok: 1-1

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA)

STAT: Afyonkarahisar Zafer

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Emin Yıldırım (xxx), Cemil Tunç (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Oleksandr Rybka (xxx) - Türker Toptaş (xxx), Bayram Çetin (xxx), Yasin Yener (xxx) (Dk. 85 Mehmet Güven), Sinan Özkan (xxx) (Dk. 63 Aykut Uluç x), Mehmet Seyfettin Sedef (xxx), Onur Ramazan Toprak (xxx) (Dk. 77 Ersel Aslıyüksek x), Nazmi Candoğan (xxx), Taşkın İlter (xxxx), İsmet Benli (xxx), Oltan Karakullukçu (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Endrija Vukovic (xx) - Cüneyt Köz (xx), Nizamettin Çalışkan (xx)(Dk. 69 Furkan Çil xxx), Foxı Kethevoama (xx) (Dk. 78 Glumaç x), Sedat Şahintürk (xx), Oğuz Yılmaz (xx), Uğur Aygören (xx), Osumanu Otoo (xx), Beleck A\'Beka (xx) (Dk. 70 Mehmet Boztepe x), Bülent Cevahir (xx), Cumali Bişi (xx)

GOLLER: Dk. 61 Taşkın İlter (Afjet Afyonspor) - Dk. 87 Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok)

SARI KARTLAR: Nazmi Candoğan, Sinan Özkan, Mehmet Seyfettin Sedef (Afjet Afyonspor) - Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1\'inci Lig’in 6\'ncı haftasında Afjet Afyonspor, Balıkesirspor Baltok ile 1-1 berabere kaldı.

5\'inci dakikada Afjet Afyonspor\'dan İsmet Benli\'nin ceza sahası içerisine gönderdiği topa Onur Ramazan Toprak kale önünde vuramayınca top auta gitti.

17\'nci dakikada Afjet Afyonspor\'un kontradan Sinan Özkan ile yakaladığı atakta topla buluşan Oltan Karakullukçu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

21\'inci dakikada Balıkesirspor Baltok\'ta Nizamettin Çalışkan\'ın kullandığı serbest vuruşa Oğuz Yılmaz ceza sahası dışarısından topuğuyla vurdu. Kaleye giden topu kaleci Rybka kornere attı.

28\'inci dakikada Afjet Afyonspor’da Onur Ramazan Toprak topu sağ kanattan rakip ceza sahası içerisine gönderdi. Defanstan dönen topla buluşan Türker Toptaş, ceza sahası dışarısından topu Yasin ile buluşturdu. Yasin\'in kaleye gönderdiği topa kaleci Vukovic uzandı.

41\'inci dakikada Balıkesirspor Baltok’ta Nizamettin Çalışkan\'ın ceza sahası dışından rakip kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Rybka topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

61\'inci dakikada Afjet Afyonspor\'da Sinan Özkan\'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Taşkın İlter kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

70\'inci dakikada kontra atağa çıkan Afjet Afyonspor\'da İsmet\'in pasıyla rakip kaleye hareketlenen ve kaleci Vukovic ile karşı karşıya kalan Aykut, topu auta attı.

87\'nci dakikada Balıkesirspor Baltok\'un sol kanattan geliştirdiği atakta Furkan Çil düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

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